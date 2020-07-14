США порадовали Украину обнадеживающими новостями - в чем дело

Украинское правительство получит дополнительный пакет помощи от Соединенных Штатов для преодоления последствий эпидемии коронавирус COVID-19 . Объем поддержки достигнет 1,8 миллиона долларов США. Об этом сообщает ONLINE.UA с ссылкой на объявление диппредставительства Вашингтона.

По обнародованным данным, деньги направят на поддержку наименее защищенных слоев украинского населения.

"Эта новая порция финансирования почти на 1,8 миллиона долларов направлена на поддержку деятельности Международной организации по миграции (МОМ) на востоке Украины, помощь внутренне перемещенным лицам и другим категориям населения, пораженного конфликтом", — пояснили в посольстве.

Общий показатель финансовой поддержки Украины от финансовых партнеров достиг таким образом 17,3 миллиона долларов.

Согласно объяснению дипломатов, деньги помогут в оказании гуманитарной помощи, обустройство мест для проведения изоляции, центров для лечения и программ охраны здоровья, гигиены.

Напомним, по состоянию на утро во вторник, 14 июля, в Украине подтвердили уже 54 771 случай коронавирус COVID-19 . Количество тех, кто выздоровел, составила 27 154. В течение последних дней суточный прирост инфицированных стал ниже суточный уровень тех, кто преодолел инфекцию.

США тем временем давно держат статус наиболее пораженной инфекцией страны. Там установили более 3,3 миллиона диагнозов.