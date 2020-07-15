С ним всегда трудно - оппонент Ломаченко оценил стиль украинского чемпиона

В 2018 году украинский чемпион Василий Ломаченко вышел на ринг против венесуэльца Хорхе Линареса. Недавно тот поделился своими впечатлениями относительно стиля бывшего оппонента. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на EsNews.

По словам иностранного боксера, стиль Ломаченко сложно описать однозначно.

"У Ломаченко крайне сложный стиль. Да, он не обладает тяжелым ударом, однако с ним всегда тяжело боксировать. Ресниц быстрый и умный. В один момент Ломаченко здесь, а через несколько секунд уже там", — пояснил Линарес.

Он подчеркнул, украинцу не понравился его удар с правой руки, поскольку тот очень мощный.

"Но чтобы там не было, Василий смог подняться после нокдауна. Ломаченко — величайший спортсмен, я очень хочу провести с ним реванш. Этот поединок обязательно состоится", — добавил венесуэльский боксер.

Следует напомнить, Ломаченко встретился на ринге с Линаресом в мае 2018 года. Украинский боксер одержал громкую победу благодаря техническому нокауту. По итогам боя венесуэлец потерял чемпионский пояс WBA и передал его оппоненту.

Ранее Линарес объявил о готовности вновь снискать себе чемпионство в легком дивизионе.

Напомним, долгое время профессиональный бокс был под карантином из-за распространения COVID-19 — не проводились никакие массовые мероприятия, в том числе и бои.

Дуэль Василия Ломаченко и американца Теофимо Лопеса, которую планировали на 31 мая 2020 года, сорвалась из-за пандемии. Сейчас промоутеры договорились организовать бой 19 сентября.

Как сообщал ONINE.UA, в Соединенных Штатах провели бой между боксерами Коре Чемпионом и Питером Кортесом. Это событие отметила крайне редкой спортивной ситуацией.

Боксеры каким-то образом устроили друг другу нокдаун, это произошло буквально одновременно.Они ударили друг друга по лицу зеркально, что привело к одновременному падению.