Контрольный выстрел - в Кремле возникла паника из-за планов Трампа

В команде российского президента Владимира Путина запаниковали из-за того, что страны НАТО усиливают военный контингент у границ РФ. В частности, Кремль беспокоят военные планы США развернуть универсальные пусковые установи в рамках американской системы ПРО в Польше и Румынии. У Путина назвали эти планы прямой угрозой России, на что в Москве готовят ответ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, который предупредил США, что если американское тактическое ядерное оружие будет передислоцировано из Германии в Польшу, то это приведет к уничтожению основополагающего акта Россия — НАТО. Об этом передает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.

Грушко напомнил, что в 2021 году должно быть закончено создание ракетной базы в Польше с пусковыми установками Мk-41 . По словам Грушко, это создаст прямую угрозу интересам России, какой уже считается готовая система ПРО в Румынии.

Представитель российского МИДа отметил, что Москва полностью не исключает вероятность размещения ядерного оружия США в Польше. Грушко уверен, что размещение ядерного оружия США в Польше станет "контрольным выстрелом", который приведет к уничтожению основополагающего акта Россия — НАТО.

"В случае если российская сторона заметит соответствующую подготовку к реализации данных планов или их конкретное формирование, то она предпримет все необходимые меры предосторожности, в том числе и военные", — пригрозил Грушко.

Напомним, США планирует в 2021-22 годах завершить строительство американского комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore в польском поселке Редзиково. Военне российские эксперты видят в этом опасность, так как новое ПРО "позволит США взять под полный контроль всю европейскую часть России". Известно, развертывание комплекса в названные сроки поможет США отслеживать военную информацию, например, позиции российских баллистических ракет "Тополь-М" и "Ярс" в Татищево, Тейково и Козельске. На румынской военной базе в Девеселу также планируют развернуть американский комплекс ПРО Aegis Ashore, в котором используются пусковые установки Mk-41 . Они применяются для запуска различных ракет, в том числе Tomahawk.

Кроме того, в ближайшее время часть американского военного контингента передислоцируют из Германии, в том числе в Польшу. Уже известно, что Варшава готова принять дополнительные войска, а также платить за размещение военных. Переброска части войск из Германии в Польшу, по снению официального Вашингтона, станет "сильным сигналом" для России.