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Украина получила безвиз с еще одной страной - что следует знать

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Украина получила безвиз с еще одной страной - что следует знать Україна (фото — torange.biz)

Между правительствами Украины и Гренады согласовали безвизовый режим. Соответствующее соглашение от имени официального Киева подписал в четверг, 16 июля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальное представительство ведомства.

"16 июля 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Гренады в Российской Федерации Олег Фирер подписали соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Гренады об отмене визовых требований. Положениями Соглашения предусматривается введение безвизовых поездок граждан Украины и Гренады сроком на 90 дней в течение 180 дней для пребывания с целью туризма или осуществления другой неоплачиваемой деятельности", — пояснили в МИД.

Согласно официальным данным, соглашение становится действующей после того, как стороны выполнят необходимые для того внутригосударственные процедуры.

Во время переговоров на фоне подписания документа стороны обсудили сотрудничество на межгосударственном уровне в будущем. Речь шла о непосредственных контактах Украины и Гренады, а также сотрудничество на платформах международных организаций.

Впервые сведения о согласовании безвизового режима с Гренадою стали известны в феврале. Впрочем, документ подписали лишь накануне.

Напомним, самый масштабный безвиз для Украины — с Евросоюзом, поскольку он позволяет украинцам посещать несколько десятков других государств буквально по соседству.

Віце-премьерка по вопросам евроинтеграцииОльга Стефанишина поделилась с украинцами важной информацией. По ее словам, на саммите Восточного партнерства много стран говорили именно об Украине как о стране, которая должна стать частью ЕС, поэтому особый наклон был на расширение безвізу.

Как сообщал ONLINE.UA, Стефанишина отметила, что официальный Киев будет работать над внедрением еще трех безвизов на пути к Евросоюза — промышленного, продовольственного и авиационного.

Приоритетом сейчас является "продовольственный безвиз", потому что наша страна адаптировала свое законодательство относительно качества, безопасности продукции.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Гренада, МИД, безвиз, Украина, полмтика, Дмитро Кулеба
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