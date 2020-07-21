Укрепление иммунитета стволовыми клетками: как используют клеточные биотехнологии в Украине и в мире

Восстановить иммунитет — задача непростая, «волшебной» таблетки для укрепления иммунной системы не существует. Как же заставить иммунитет делать то, что он и так должен, но не делает по каким-либо причинам? ONLINE.UA рассказывает об эффективных и безопасных методах укрепления иммунитета на клеточном уровне, которые широко используются во всем мире.

Стволовые клетки в укреплении иммунитета — мировой опыт

Наш иммунитет запрограммирован на уничтожение всего, что он воспринимает как чужеродное. В частности, борьба с инфекциями в иммунной системе возложена на отдельные типы лейкоцитов. На раннем этапе иммунного ответа наиболее важными из них являются нейтрофилы и макрофаги. Если они не могут уничтожить патоген, то в бой вступают В— и Т-лимфоциты. Снижение одного из видов иммунных клеток приводит к сбою в работе всей иммунной системы, что повышает риски заболевания не только простудами, но и серьезными болезнями, несущими угрозу жизни человека. Как правило, на начальном уровне снижение иммунного статуса никак себя не проявляет, поэтому невозможно предугадать, как организм отреагирует на ту или иную инфекцию или перенесет заболевание. Предотвратить иммунодефицитные состояния помогает профилактика, одним из эффективных методов которой считается укрепление иммунокомпетентными клетками.

На тему биоукрепления иммунитета во всем мире проводятся более сотни исследований, направленных на поиск методов лечения слабой или чрезмерно реагирующей иммунной системы, которая в момент так называемого «воспалительного шторма» может уничтожать и здоровые клетки организма. Они доказали, что стволовые клетки оказывают интенсивное иммуномодулирующее действие на организм, повышают его сопротивляемость и уровень защиты от любого вида инфекционных агентов.

В одном из последних исследований по использованию стволовых клеток в укреплении иммунитета, которое провела франко-германская исследовательская группа под руководством профессора Михаэля Сивеке из Центра регенеративной терапии TU Dresden (CRTD) и Центра иммунологии Марселя Лумини (CNRS, INSERM, Университет Экс-Марсель), обнаружили еще одно удивительное свойство стволовых клеток. Оказалось, что они не только обеспечивают непрерывное обновление клеток крови и способствуют иммунному ответу, вызываемому инфекцией, но также могут помнить предыдущие инфекционные атаки, а значит способны стимулировать более быстрый и более эффективный иммунный ответ при повторном заражении.

В ходе своего исследования ученые опровергли теорию о том, что стволовые клетки не влияют на иммунитет и не видят инфекцию. На лабораторном уровне они доказали, что стволовые клетки способны производить подтипы иммунных клеток для борьбы с любой инфекцией, с которой сталкивается организм. И, более того, они обладают основополагающим принципом вакцин, а именно вызывают экстренную реакцию на возвращающиеся инфекционные агенты.

«Способность иммунной системы отслеживать предыдущие инфекции и реагировать более эффективно во второй раз, когда они встречаются, является основополагающим принципом вакцин. Теперь мы понимаем, как стволовые клетки крови отмечают цепи иммунного ответа, что позволяет разработать новые способы усиления иммунного ответа, если он неэффективен, или отключить его, если он чрезмерно реагирует», — заключил руководитель исследования.

Укрепление иммунитета на клеточном уровне в Украине — как это работает

В Украине есть возможность укрепить иммунитет на клеточном уровне для восстановления защитных сил организма человека, потерявшего способность бороться с вирусами и патогенными бактериями. У пациентов после введения клеточных препаратов, в частности стволовых клеток, происходит активация функциональных систем организма, нормализуется иммунный статус и ускоряются обменные процессы.

Чтобы определить свой иммунный статус, достаточно сдать развернутый анализ крови, который покажет количество лейкоцитов, нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов и других клеток, ответственных за иммунитет. Если количество лейкоцитов и лимфоцитов значительно ниже нормы, то это уже показатель того, что иммунная система ослаблена и не может противостоять любого рода вирусам и бактериям. Быстро и безопасно повлиять на ситуацию помогут мезенхимальные стволовые клетки, которые не просто восстанавливают уровень лимфоцитов и лейкоцитов, а приводят к сбалансированности различных звеньев иммунной системы.

Например, в медицинском центре Deva Clinique лечение стволовыми клетками успешно проводят на протяжении нескольких лет. У пациентов после введения стволовых клеток не только в несколько раз повышается иммунный статус, но и происходит восстановление организма после перенесенных заболеваний.

Покажем, как работают стволовые клетки в укреплении иммунитета на наглядном примере.

Общий анализ крови, который был проведен в лаборатории клиники, показывает, что у пациента было низкое количество лейкоцитов — 3,05 при нижней норме 5,0, при этом были занижены и лимфоциты в абсолютных числах — 0,80 при нижней норме 1,3. Специалисты по клеточной терапии рекомендовали провести пациенту терапию стволовыми клетками, принимая во внимание сопутствующие заболевания и результаты исследований.

Контрольный анализ пациента через неделю продемонстрировал, что лечение стволовыми клетками уже показало свой положительный результат. В крови у пациента нормализовалось количество лейкоцитов — с 3.05 до 6,67, а лимфоциты в абсолютных числах увеличились почти в три раза — от 0,80 до 2,15. К тому же, анализ показал увеличение моноцитов в крови, а это говорит о том, что в организме у пациента началось очищение от различных белковых структур.

Важно отметить, что стволовые клетки обладают уникальным механизмом миграции и дифференцирования в различные типы клеток. Это значит, что вместе с укреплением иммунитета пациент одновременно получает мощную терапию хронических и даже скрытых заболеваний, а также высокий профилактический эффект перед многими болезнями.

Практический клинический опыт использования стволовых клеток в Deva Clinique показывает, что у пациентов после курса наблюдаются:

повышение общего жизненного тонуса и работоспособности;

уменьшение ощущений слабости, усталости, вялости;

улучшение аппетита;

нормализация сна;

восстановление памяти;

усиление концентрации внимания и остроты мышления;

уменьшение «биологического» возраста;

наблюдается выраженный anti-age эффект.

Также пациенты отмечают повышение полового влечения (либидо) и потенции у мужчин. У них нормализуется эмоциональный фон, купируются депрессивные настроения, мобилизуются волевые процессы.

Какой из методов клеточного укрепления иммунитета подходит именно вам, решать, конечно, должен только врач. Но важно понимать, что ваше здоровье только в ваших руках. Иммунитет — сложная система механизмов, с помощью которых организм защищает себя от действия различных факторов, разрушающих его клетки и ткани. Эта система сложная и многоуровневая, так как ее работа зависит от правильного функционирования звеньев всех органов. У абсолютно здорового человека иммунная система работает как часы и защищает его от микроорганизмов, токсинов, опухолевых клеток, инфицированных вирусом клеток, а также других микробов и патогенных агентов с помощью специализированных клеток — они круглосуточно стоят на страже перед любым вторжением чужеродных объектов. Но из-за физических нагрузок, стрессов, неправильного питания иммунный статус способен понижаться, и в этот момент организм остается безоружным перед бактериальными и инфекционными вызовами. Не забывайте, что нынешние перспективные технологии, широко применяемые во всем мире, способны предотвратить заболевания за счет повышения иммунного статуса.