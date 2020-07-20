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Это дело политической чести Зеленского: эксперт объяснил, чего украинцы не должны прощать власти

Политика | Читати новину українською
Это дело политической чести Зеленского: эксперт объяснил, чего украинцы не должны прощать власти Фото з відкритих джерел

Журналист-расследователь Дмитрий Гнап напомнил украинцам, что 20 июля — 4 годовщина убийства журналиста Павла Шеремета. Он обратил внимание на то, что до сих пор не известно, кто виноват в трагедии, хотя команда украинского лидера Владимира Зеленского неоднократно обещала, что скоро со всем сможет разобраться. Сейчас среди подозреваемых — врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и военная медсестра Яна Дугарь. По словам эксперта, значительную часть доказательств против этих людей — доказательствами считать невозможно, поскольку они не совпадают с материалами собранными нами и следователями на месте событий. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Дмитрий Гнап отметил, что если, к примеру, посмотреть на опубликованное полицейскими видео с камер наблюдения, то женщина и мужчина, которые закладывают взрывчатку, приблизительно одного роста, женщина даже немного выше этого мужчины.

"Уже множество раз и Антоненко, и Кузьменко в суде сравнивали. Антоненко на голову выше Юлии Кузьменко. Они по росту и комплекции не совпадают, не говоря уже о том, что в экспертизе, которая находится в материал дела о внешности, эксперт не ясно дал свое заключение, а предположил, что возможно они похожи, а возможно и не похожи. То есть на соплях держатся все так называемые доказательства, которые Аваков и следствие Нацполиции представило по Антоненко и Кузьменко", — подчеркнул украинский журналист.

 Дмитрий Гнап обратил внимание на то, что преследование Антоненко и Кузьминко "превратилось сейчас в политическое дело".

"Это дело политической чести и Зеленского и Авакова. Потому что они поспешили с доказательствами. Аваков и следователи Нацполиции в резонансных делах не первый раз хватают любого, чтобы отчитаться, какие они прекрасные детективы. Такая же история была с убийством Екатерины Гандзюк, тогда тоже схватили абсолютно невиновного гражданина Новикова. Но, благодаря журналистам, оказалось, что этот человек имеет стопроцентное алиби", — добавляет журналист.

Дмитрий Гнап напомнил, что после назначения нового правительства Зеленский дал Авакову испытательный срок до нового года, и сказал, что ключевым требованием этого испытательного срока будет раскрытие убийства Павла Шеремета. Однако украинцы должны понимать, что это ответственность не только главы МВД, но и президента Украины. Если украинскому народу снова солгали — прощать нельзя.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в четвертую годовщину убийства известного журналиста Павла Шеремета посольство США в Украине присоединилось к требованиям беспристрастного расследования.

Источник: 24 Канал Теги: МВД, Владимир Зеленский, расследование, следствие, Арсен Аваков, Павел Шеремет, Дмитрий Гнап, дело Шеремета
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Обновлено:16:11, 20.07.2020

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