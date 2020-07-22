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Ученые назвали приправу, которая убивает много вирусов - это нужно знать

Наука и медицина | Читати новину українською
Ученые назвали приправу, которая убивает много вирусов - это нужно знать Фото: pixabay.com

Китайские ученые пришли к неожиданному выводу: по их словам, куркумин — природное вещество, содержащееся в корне куркумы — способно предотвратить заражение некоторыми опасными вирусами, в частности эффективно защищает от вируса денге, Зика и гепатита B. Как известно, ученые и раньше говорили о противовоспалительных и противобактериальных свойства куркумина, а также об отсутствии серьезных побочных эффектов во время его применения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание Science Daily.

Новые исследования китайских ученых подтвердили тот факт, что куркума в высоких дозах способна без побочных эффектов уничтожать также одну из разновидностей альфа-коронавируса — возбудителя трансмиссивного гастроэнтерита, который поражает свиней и наносит ущерб сельскому хозяйству. Согласно последним данным, ученые из Китая обработали экспериментальные образцы клеток куркуминА различной концентрации, а затем попытались инфицировать их возбудителем трансмиссивного гастроэнтерита. И обнаружили, что высокий процент куркумина снижает число вирусных частиц в клеточной культуре.

Ученые назвали приправу, которая убивает много вирусов - это нужно знать (1)

Кроме того, отмечается, что ученые намерены продолжить исследования свойств куркумина, поскольку это поможет лучше понять механизм антивирусного действия этого вещества в целом и на трансмиссивный гастроэнтерит в частности.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что количество больных коронавирусом в Украине снова растет — в среду, 22 июля, зафиксированы 829 новых случая заражения. Важную информацию можно найти в нашем материале.

Источник: ONLINE.UA
Теги: куркума, куркумин, приправи, вирусы, лечение, ученые, исследование, наука, питание
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