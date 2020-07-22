Ученые назвали приправу, которая убивает много вирусов - это нужно знать

Китайские ученые пришли к неожиданному выводу: по их словам, куркумин — природное вещество, содержащееся в корне куркумы — способно предотвратить заражение некоторыми опасными вирусами, в частности эффективно защищает от вируса денге, Зика и гепатита B. Как известно, ученые и раньше говорили о противовоспалительных и противобактериальных свойства куркумина, а также об отсутствии серьезных побочных эффектов во время его применения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание Science Daily.

Новые исследования китайских ученых подтвердили тот факт, что куркума в высоких дозах способна без побочных эффектов уничтожать также одну из разновидностей альфа-коронавируса — возбудителя трансмиссивного гастроэнтерита, который поражает свиней и наносит ущерб сельскому хозяйству. Согласно последним данным, ученые из Китая обработали экспериментальные образцы клеток куркуминА различной концентрации, а затем попытались инфицировать их возбудителем трансмиссивного гастроэнтерита. И обнаружили, что высокий процент куркумина снижает число вирусных частиц в клеточной культуре.

"Исследователи предполагают, что куркумин воздействует на вирус тремя путями: непосредственно убивая вирус до того, как он поразит клетку; интегрируясь с вирусной оболочкой для дезактивации вируса; изменяя метаболизм клеток, чтобы помешать вирусу проникнуть в них", — говорится в сообщении издания.

Кроме того, отмечается, что ученые намерены продолжить исследования свойств куркумина, поскольку это поможет лучше понять механизм антивирусного действия этого вещества в целом и на трансмиссивный гастроэнтерит в частности.

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