В любой момент - полиция выступила с важным объяснением по событиям в Луцке

Правоохранительные органы во время специальной операции в Луцке решили не "глушить" мобильную связь преступнику, который захватил заложников. Это связано с поведением самого нападающего. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление руководителя областной полиции Юрия Крошка.

По его словам, мобильный телефон оставался в течение всего инцидента единственным каналом связи с Максимом Кривишем (Плохим). Он не соглашался коммуницировать каким-то другим образом.

"Связь не ограничивался в связи с тем, что с ним было необходимо вести переговоры. Он говорил только по мобильному телефону. На личный контакт он не выходил", — подчеркнул полицейский.

Одновременно Крошко добавил, правоохранители и силовики, которые координировали спецоперацию, были готовы "в любой момент" заглушить мобильную связь.

Напомним, утром 21 июля в центре Луцка террорист Максим Кривош захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Преступник требовал от топ-политиков, олигархов и духовенства Украины опубликовать ролик, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Зеленского – прорекламировать фильм "Земляне" 2005 года, угрожая взорвать автобус.

Поздно вечером украинский лидер обнародовал соответствующее кількасекундне видео, после чего преступник роззброївся и сдался правоохранителям. Обращение позже удалили с аккаунта президента в Facebook.

Ни один человек не пострадал во время инцидента. Преступнику грозит сразу несколько уголовных дел — о терроризм, захват заложников, незаконное владение оружием.

Как сообщал ONLINE.UA, харьковская полиция задержала предполагаемого сообщника террориста Максима Кривоша (Плохого), который захватывал заложников в Луцке. Согласно последним данным, он уже согласился сотрудничать со следствием. Эту информацию уже подтвердил глава ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко.