Захват людей в Луцке - появилась первая реакция властей США

21 июля всех украинских граждан и даже международное сообщество шокировала неожиданная новость — стало известно о том, что террорист Максим Кривош (который назвал себя "Максимом Плохим") захватил автобус и взял в заложники 13 человек. Он озвучил свои требования главе государства Владимиру Зеленскому и представителям политической и духовной элиты страны. Лишь после того, как украинский президент выполнил одно из требований преступника, последний согласился отпустить 3 человек, а впоследствии и всех заложников. Террорист решил сдаться после разговора с Владимиром Зеленским, который продолжалась несколько минут. На все эти события уже успели отреагировать американские власти. Так, 22 июля посольство США поприветствовало безопасное освобождение захваченных в Луцке заложников. В частности, там похвалили старания украинской власти в решении ситуации. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Твиттер посольства Штатов.

Что интересно, в этот же день на события в Луцке неожиданно для всех отреагировал владелец Space X, известный американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск. Отмечается, что авторитетное издание The New York Times опубликовало в Twitter ссылку на свой материал о захвате террористом автобуса в украинском Луцке 21 июля. Маск его сразу же прокомментировал.

Стоит обратить внимание на то, что полиция уже открыла уголовное производство по факту захвата заложников в Луцке, а СБУ — по статье о "террористическом акте".

Как сообщал ONLINE.UA, 22 июля в Харькове работники полиции задержали предполагаемого сообщника террориста Максима Кривоша (Плохого), который захватывал заложников в Луцке. Указано, что он уже согласился сотрудничать со следствием.

We join the people of Ukraine in celebrating the safe release of the hostages detained in Lutsk yesterday, and commend Ukrainian authorities 'success in securing their release.

