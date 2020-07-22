Захват людей в Луцке - появилась первая реакция властей США

21 июля всех украинских граждан и даже международное сообщество шокировала неожиданная новость — стало известно о том, что террорист Максим Кривош (который назвал себя "Максимом Плохим") захватил автобус и взял в заложники 13 человек. Он озвучил свои требования главе государства Владимиру Зеленскому и представителям политической и духовной элиты страны. Лишь после того, как украинский президент выполнил одно из требований преступника, последний согласился отпустить 3 человек, а впоследствии и всех заложников. Террорист решил сдаться после разговора с Владимиром Зеленским, который продолжалась несколько минут. На все эти события уже успели отреагировать американские власти. Так, 22 июля посольство США поприветствовало безопасное освобождение захваченных в Луцке заложников. В частности, там похвалили старания украинской власти в решении ситуации. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Твиттер посольства Штатов.

"Мы вместе с народом Украины радуемся безопасному освобождению заложников, захваченных вчера в Луцке, и приветствуем успех украинской власти в обеспечении их освобождения", — говорится в лаконичном сообщении американского посольства.

Что интересно, в этот же день на события в Луцке неожиданно для всех отреагировал владелец Space X, известный американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск. Отмечается, что авторитетное издание The New York Times опубликовало в Twitter ссылку на свой материал о захвате террористом автобуса в украинском Луцке 21 июля. Маск его сразу же прокомментировал.

"Просто еще один день в 2020 году", — отреагировал на события в Украине изобретатель.

Стоит обратить внимание на то, что полиция уже открыла уголовное производство по факту захвата заложников в Луцке, а СБУ — по статье о "террористическом акте".

Как сообщал ONLINE.UA, 22 июля в Харькове работники полиции задержали предполагаемого сообщника террориста Максима Кривоша (Плохого), который захватывал заложников в Луцке. Указано, что он уже согласился сотрудничать со следствием.