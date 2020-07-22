Руководил не Аваков - у Зеленского удивили заявлением о спецоперации в Луцке

Советник главы государства Владимира Зеленского, Кирилл Тимошенко, поделился с украинцами неожиданными данным — он официально заявил, что спецоперацией по освобождению заложников в Луцке управлял не глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков и не правоохранители, а — СБУ. В частности, заместитель главы спецслужбы — Руслан Баранецкий. Стоит отметить, что сам Тимошенко также присутствовал на месте событий. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "НВ".

"Фактически руководил операцией Баранецкий. Многие сейчас пишут, что непонятно, кто руководил. Или пишут, что руководил Аваков. Но он не управлял, — операция была под контролем СБУ", — отметил советник Зеленского.

Стоит обратить внимание на то, что спецоперацию в Луцке Тимошенко назвал "совместной работой спецслужб и полиции, которой в ОП остались довольны". Журналист поинтересовался у чиновника, позволит ли это Авакову не беспокоиться о возможной отставке, советник Зеленского ответить не смог.

"Я не считаю, что вчерашние события как-то связаны с удлинением или непродлении полномочий Авакова. Министр вчера работал как министр. И здесь нет никакой политической подоплеки о продлении полномочий или еще чего-то", — сказал Тимошенко.

Как известно, глава МВД Аваков вылетел в Луцк сразу после появления информации о захвате заложников. Кроме того, правоохранители ввели в городе спецоперацию "Заложник". Также местные СМИ сначала сообщали, что якобы сам Аваков ведет переговоры с террористом Кривошем.

Как уже отмечалось ранее, вечером 21 июля террорист Максим Кривош выпустил из автобуса трех человек: пожилую женщину, подростка и беременную женщину. В Офисе президента утверждают, что этому способствовала разговор Владимира Зеленского с преступником. Отмечается, что украинский лидер выполнил требование Кривоша: опубликовал видео со словами "Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем".

Как сообщал ранее ONLINE.UA, на события в Луцке уже успел отреагировать даже известный изобретатель и бизнесмен Илон Маск.