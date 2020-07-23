Украинский активист Шабунин заявил о поджоге его дома - подробности и фото

Утром 23 июля глава правления и соучредитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин официально сообщил о том, что его дом подожгли — жертв нет. Украинский активист рассказал, что его соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул дом. Антикоррупционер убежден, что его дом подожгли, поскольку две недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения. Кроме того, Виталий Шабунин также пригласил журналистов увидеть последствия поджога. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сообщение главы ЦПК в Facebook.

"На фото мой подожженный сегодня ночью дом. Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход. Специально для Аваковских экспертов: ровно две недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения. Приглашаю журналистов увидеть все собственными глазами сегодня в 13:00. Хотим еще раз напомнить о несостоятельности власти защитить общественных деятелей. Адрес: 16-а Энтузиастов, д 4. Это 15 мин от метро Славутич (НЕ Русановские Сады). Как христианин благословляю исполнителей и заказчиков. Последним спасибо за мотивацию работать еще больше", — отреагировал на ситуацию сам Виталий Шабунин.

Стоит напомнить о том, что Центр противодействия коррупции — общественная организация, основанная Виталием Шабуниным и Дарьей Каленюк. ЦПК известен своими заявлениями о преступлении по факту топ-коррупции, общественными акциями, адвокацией законопроектов, борьбой за возвращении коррупционных активов.

Также важно знать, что недавно Центр противодействия коррупции обратился ко всем украинцам и озвучил важное предупреждение — антикоррупционеры отметили, что глава государства Владимир Зеленский уже поддержал голосования депутатов за законопроект, который подрывает независимость Национального антикоррупционного бюро. В ЦПК отмечают, что этим проектом фактически можно будет уволить директора НАБУ Артема Сытника.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 14 июля украинский парламент должен был рассматривать в первом чтении законопроект о дополнительных основаниях для увольнения главы НАБУ, однако законопроект отправили на повторное рассмотрение в комитет.