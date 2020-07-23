Это довольно жестко - Шмыгаль сделал неожиданное предупреждение власти и украинцам

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль озвучил важное предупреждение — он подчеркнул, что законопроект №3739 об изменении правил государственных закупок продукции машиностроения, который предоставляет преференции продукции с локализованным производством, не соответствует Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, а также другим обязательствам нашей страны и требует изменений. Стоит обратить внимание на то, что глава правительства был первым из Кабмина, кто публично признал противоречие между законопроектом и ассоциацией, хотя ходили слухи, что в непубличному общении правительство предупреждало об этом депутатов. Свою позицию Денис Шмыгаль озвучил во время поездки в Брюссель, передает ONLINE.UA со ссылкой на "ЕП".

"В нынешней редакции проект закона не соответствует некоторым параметрам соглашения об ассоциации, поэтому конечно правительство будет настаивать на том, что мы должны откорректировать редакцию совместно с депутатами так, чтобы она не нарушала международных соглашений, и не только СА", — подчеркнул глава правительства.

Политик обратил внимание на то, что он принципиально поддерживает преференции для национальных производителей, но их можно достичь без нарушения обязательств официального Киева.

"Мы должны поддерживать своих производителей, но в то же время я не сторонник нарушения международных соглашений. Закон, который принят в первом чтении — достаточно жесткий по отношению к нашим международным партнерам, хотя интересный для нашей промышленности и экономики. Наша задача — найти золотую середину, поддержать собственную промышленность, но не нарушить наши международные соглашения, подписанные с ЕС, с ВТО и т.д.", — добавил Денис Шмыгаль.

По его словам, нужно хорошо понимать, что речь может идти о жесткой локализации — когда ставятся квалификационные критерии, допуск или недопуск. Это была бы дискриминация — не допускать кого-то, кто не имеет украинской составляющей. Их надо допускать.

"Но речь может идти об использовании в госзакупках неценовых критериев в размере 30%, которые, возможно, будут давать какую-то фору и преференции товарам, которые имеют определенную составляющую национального производства", — заявил политик и предположил, что власти ЕС будут поднимать этот вопрос на встречах в Брюсселе.