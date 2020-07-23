Готов был умереть: луцкий террорист рассказал о своих мотивах

Террорист Максим Кривош (Плохой), который 21 июля захватил автобус с пассажирами в Луцке, в суде при избрании ему меры пресечения заявил, что его условие выполнил только глава государства Владимир Зеленский и его не беспокоит, что видео уже удалили. Кроме того, он стал утверждать, что абсолютно готов был умереть. Также террорист начал уверять, что у него нет сообщников и это просто выдумка спецслужб, передает ONLINE.UA.

"(Применил оружие — ред.), потому что 9 часов никто не собирался выполнять ни одного требования. Я рассчитывал, что хотя бы кто-то из перечисленных — там 24 человека. Хотя бы тот же Шевчук (Святослав — глава УГКЦ) ... То есть владыки всех церквей, хоть кто-то из них первый сделал бы заявление, как я просил. А на следующий день можно было просто написать "да, я это сделал ради того, чтобы спасти людей" и убрать запись. Все очень просто. Но никто не пошевелил пальцем за это время. Единственный только Зеленский позвонил в конце. Мы с ним поговорили по телефону. После этого я выпустил людей. Я сдался сам, вы видели, что не было никакого штурма и выпустил людей. Я был готов умереть. Это не было спонтанно. Нет у меня сообщников, это все выдумки спецслужб ", — начал утверждать терорсит.

По словам Максима Кривоша, несмотря на то, что видео со словами президента Украины удалили, его смогли посмотреть и скачать тысячи людей, поэтому это не проблема. Журналисты поинтересовались у преступника, почему он хотел, чтобы люди посмотрели фильм "Земляне", Кривош ответил, что каждого "есть голова на плечах" и после просмотра каждый сделает выводы. Террорист также добавил, что подробнее о разговорах с Зеленским расскажет на конечной стадии суда. Кроме того, Максим Кривош признался, что был готов умереть, но старался, чтобы люди не погибли.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, авторитетное американское издание довольно манипулятивно описал захват заложников в Луцке — в сети уже начали сочувствовать террористу.