Поджог дома Шабунина - полиция шокировала новым решением

23 июля глава правления и соучредитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин выступил с неожиданным заявлением — он сообщил, что его дом подожгли. Соучредитель ЦПК Дария Каленюк позже рассказала журналистам, что на месте пожара в доме Шабунина нашли остатки взрывчатки. Однако полиция Киевской области опровергла информацию о найденных остатках от взрывных устройств — они назвали это недостоверной информацией и пожаловались, что подобные заявления могут помешать расследованию. Согласно последним данным, полиция зарегистрировала производство по умышленному повреждению имущества путем поджога (ст. 194 ч2 УК). Сам Виталий Шабунин убежден, что это было покушение на его жизнь и жизнь членов его семьи — родителей, жены и 2 детей, сообщает ONLINE.UA.

"Внутри дома все еще хуже, чем снаружи. Для жизни он непригоден. Дом не застрахован. Банально не успел. Полиция зарегистрировала производство по умышленному повреждению имущества путем поджога (ст. 194 ч2 УК). Я не согласен с такой квалификацией. Поджог ночью дома, в котором спят люди, — это не о повреждении имущества. Слава Богу, что соседка не спала в 2:30 ночи, что детей не было дома, что отец вовремя перекрыл подачу газа в дом. Все могло закончиться гораздо хуже", — прокомментировал ситуацию сам Виталий Шабунин.

В полиции утверждают, что дополнительный осмотр места происшествия проводили взрывотехники, криминалистическая лаборатория полиции Киевщины, лаборатория НИЭКЦ МВД, привлечены эксперты пожарно-технической службы ДСНС. При осмотре изъято пожарный мусор, следы биологического происхождения и другие вещественные доказательства — их уже направили на проведение соответствующих экспертиз. По результатам выводов экспертиз будет установлено, каким образом произошло возгорание дома.

"Специалисты-эксперты не обнаружили на месте пожара любых остатков взрывчатых предметов. Информация об их наличии на месте происшествия, которая распространяется в СМИ, не соответствует действительности. Также наличие взрывчатки не подтверждается показаниями свидетелей, очевидцев и другими доказательствами", — утверждают представители полиции Киевской области.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава представительства ЕС в Украине сразу же прокомментировал сообщение о пожаре в доме председатели правлений Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.