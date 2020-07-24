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В рамках разумного - США раскрыли цену вакцины против коронавируса

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В рамках разумного - США раскрыли цену вакцины против коронавируса Вакцина (фото — pexels.com)

Американские власти накануне договорилась о первой сделке по приобретению вакцины против коронавирус COVID-19. В документах указана цена за одну единицу препарата. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

По обнародованным данным, Вашингтон согласовал контракт с немецкой компанией BioNTtech и американской Pfizer. Они предоставят 100 миллионов доз вакцины BNT162.

Общая сумма контракта составляет 1,95 миллиарда долларов США. Одна доза препарата, таким образом, стоит около 19,5 доллара. Теперь известно, для полноценного курса предотвращения инфекции человеку нужны две дозы.

"Средняя цена вакцины против гриппа составляет около 40 долларов... Это хорошо в сравнении. Это хорошо в рамках разумного", — цитирует агентство Питера Питтса, учредителя некоммерческой организации Центр медицины в общественных интересах.

Также представители власти объяснили, за препарат придется платить только в случае, если тот действительно окажется эффективным.

Напомним, Соединенные Штаты состоянию на конец июля оставляют страной, наиболее пораженной коронавирусом. Там уже установили более 4 миллиона соответствующих диагнозов. COVID-19 стал причиной гибели около 144 тысяч американцев.

Вакцина против коронавирус сейчас проходит клинические испытания в нескольких развитых странах. Известно о серьезном прогрессе британских специалистов, на который обратили внимание в Киеве — украинская сторона обратилась с запросом о вероятном получении препарата в будущем.

Как сообщал ONLINE.UA, новые эффективные лекарства против коронавирус COVID-19 могут появиться до конца года, считает бизнесмен и меценат Билл Гейтс. Такие разработки будут крайне эффективными в преодолении пандемии, однако о них не говорят столь широко, как о вакцине.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, вакцина, стоимость, ціна, наука, технологии, эпидемия, США
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