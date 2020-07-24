В рамках разумного - США раскрыли цену вакцины против коронавируса

Американские власти накануне договорилась о первой сделке по приобретению вакцины против коронавирус
По обнародованным данным, Вашингтон согласовал контракт с немецкой компанией BioNTtech и американской Pfizer. Они предоставят 100 миллионов доз вакцины BNT162.
Общая сумма контракта составляет 1,95 миллиарда долларов США. Одна доза препарата, таким образом, стоит около 19,5 доллара. Теперь известно, для полноценного курса предотвращения инфекции человеку нужны две дозы.
"Средняя цена вакцины против гриппа составляет около 40 долларов... Это хорошо в сравнении. Это хорошо в рамках разумного", — цитирует агентство Питера Питтса, учредителя некоммерческой организации Центр медицины в общественных интересах.
Также представители власти объяснили, за препарат придется платить только в случае, если тот действительно окажется эффективным.
Напомним, Соединенные Штаты состоянию на конец июля оставляют страной, наиболее пораженной коронавирусом. Там уже установили более 4 миллиона соответствующих диагнозов.
Вакцина против коронавирус сейчас проходит клинические испытания в нескольких развитых странах. Известно о серьезном прогрессе британских специалистов, на который обратили внимание в Киеве — украинская сторона обратилась с запросом о вероятном получении препарата в будущем.
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