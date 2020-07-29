Они сделали свой выбор: Россия цинично ответила на требование Украины

29 июля официально стало известно, что команда российского президента Владимира Путина вернула официальному Киеву ноту протеста по проведению военного парада в Севастополе. Стоит обратить внимание на то, что в Кремле документ вообще оставили без рассмотрения, отметив, что в праве проводить мероприятия без согласования с другими государствами. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что Российская Федерация — суверенное государство, поэтому может организовывать на своей территории какие угодно праздники. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"Коллегам в Киеве мы бы рекомендовали избавиться от иллюзий и привыкнуть к мысли, что республика Крым и город федерального значения Севастополь — неотъемлемая часть Российской Федерации. Такой выбор сделали жители Крыма в 2014 году", — заявили российские дипломаты.

Как известно, 26 июля в акватории Севастопольской бухты состоялся парад по случаю Дня военно-морского флота России. Стоит обратить внимание на то, что там задействовали 57 кораблей и вспомогательных судов, 20 БТРов, 28 самолетов, вертолетов и беспилотников. Кроме того, отмечается, что после парада на площади Нахимова устроили выставку вооружения и агитировали к службе в армию. МИД Украины сразу же обвинило команду Владимира Путина в сознательных шагах к эскалации напряженности в украинском-российских отношениях. Военный парад расценили как очередное нарушение российской стороной норм международного права.

Нельзя также не упомянуть о том, что 25 июля стало известно, что российская бронемашина затонула в Керченском проливе во время патриотической акции. Спасатели успели спасти 5 человек — как уже отмечалось, никто не пострадал. В Кремле на эту позорную ситуацию пока не отреагировали, зато ее уже активно комментируют пользователи сети из разных стран.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава украинского правительства Денис Шмыгаль официально заявил, что Министерство иностранных дел работает над созданием консультативной международной платформы по Крыму.