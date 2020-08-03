Словами Путина не убедить - у Зеленского готовят новый план по Донбассу

Официальный Киев отреагировал на заявление Кремля о выходе России из переговорного процесса по Донбассу на уровне советников. Новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что команда президента РФ Владимира Путина умышленно это делает, чтобы низить вес и влияние "нормандской четверки". В ответ Кравчук предлагает еще раз просмотреть и обсудить Минские соглашения, чтобы решить, какие пункты Украина будет выполнять, а какие нет. Также первый президент Украины считает важным начать диалог с жителями ОРДЛО, так как словами убедить Путина прекратить войну на Донбассе не получится. Об этом Кравчук заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

"Надо взять главный документ, который подписан (Минские соглашения — ред). Там определены наши шаги — Украины на Донбассе. Там 12 пунктов, кажется. И определиться — будем мы их выполнять, или нет, потому что люди, записавшие эти шаги, сегодня говорят, что выполнять их — это предательство", — пояснил свою позицию Кравчук.

Комментируя решение России выйти из переговорного процесса по Донбассу, о чем заместитель главы администрации российского президента Дмитрий Козак уведомил в письме советника лидера ФРГ Ангелы Меркель с копиями для представителей команд Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского, Кравчук пояснил, чего добивается Кремль.

"Я никогда не верил в то, что словами можно убедить Кремль и президента России. Но если Минские соглашения и Нормандская четверка перестанут успешно работать и начнут буксовать, а письмо Дмитрия Козака означает, что советники уже не нужны, то одно из звеньев выпадает. Для чего это делается? По моему мнению — чтобы снизить вес и влияние Нормандской четверки", — сказал он.

Кравчук подчеркнул также, что готов вести переговоры с кем угодно ради урегулирования конфликта — и это не только представители команды Путина, а и представители ОРДЛО.

"Я задаю вопрос: можно ли добиться мира на Донбассе, если не общаться с людьми, которые там живут? Там же живут граждане, и мы их называем украинцами. Если это украинцы — с ними надо вести диалог. Поэтому мы думаем, как координировать эту работу с теми, которые живут в неконтролируемых регионах, и теми, которые вынуждены были уйти. Как их свести, узнать их желания и намерения", — заявил Кравчук о важности диалога украинской власти с переселенцами из Донбасса и теми людьми, которые сейчас живут на оккупированных территориях.

Важно отметить, что ранее Кравчук уверял, что компромиссы в переговорах по Донбассу допустимы не во всем. По его словам, суверенитет, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ — эти вопросы обсуждаться не будут. Кроме того, политик пообещал, что будет выступать за то, чтобы управление территорией Донбасса принесло пользу людям, которые там живут, чтобы они почувствовали, что являются хозяевами своей земли.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Путина обратились к команде Зеленского с дерзким предложением после того, как Кравчук заявил о готовности предоставить Донбассу особую систему управления, но не особый статус.