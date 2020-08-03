Это неприемлемо - еще одна страна бесстыдно начала угрожать Украине

Украинцам и украинской власти приходится часто страдать из-за того, что наша страна всегда активно озвучивает свою позицию относительно многих международных вопросов. Так, недавно глава Министерства иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян начал публично жаловаться на то, что Украина "закомплексовано" воспринимает конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Что важно понимать, недавно в МИД этой страны вызвали украинского посла из-за реакции на эскалацию конфликта. Дипломат заявил, что официальный Киев как-то неправильно воспринимает угрозы, с которыми сталкивается народ непризнанной "Нагорно-Карабахской Республики". В частности такая "закомплексованность" якобы заметна при различении конфликтов с их сутью и историей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Panorama.

Кроме того, Зограб Мнацаканян решил также напомнить о том, что МИД Армении в течение 2 лет работает с украинской стороной, чтобы избежать каких-либо разногласий. Украинцев он назвал "дружественным народом" и заявил, что никаких проблем с ними нет.

"Мы продолжим последовательно работать, чтобы донести наши месседжи. Впрочем считаем неприемлемыми позиции, оторванные от реальности. Это не принесет никакой пользы ни региону, ни им, ни нам", — добавил глава МИД Армении.

Что важно понимать, Армения не воспринимает позицию официального Киева относительно конфликта вокруг Нагорного Карабаха — территории в составе Азербайджана. Как известно, когда между Азербайджаном и Арменией снова всколыхнул конфилкт, украинская сторона поддержала его деэскалацию, однако подчеркнула: войну надо завершать с соблюдением суверенитета Азербайджана. Армения, которая имеет территориальные претензии по Нагорному Карабаху, сразу же вызвала украинского посла после этого заявления МИД. Также армянские активисты организовали протест под посольством Украины.

Что важно понимать, позиция Украины понятна и вполне логична, поскольку Азербайджан — важный международный партнер для официального Киева. Кроме того, Украина из-за оккупации Крыма имеет на своей территории такие же проблемы, как и Азербайджан. Нетрудно догадаться, что РФ в этой войне поддерживает Армению, ведь это позволяет сохраняться статус-кво в регионе.

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