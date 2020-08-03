Луцк поддержал демарш против администрации Зеленского - что происходит

Луцкая власть решилась на громкий демарш против официального Киева. Городская рада отказалась вводить жесткий карантин согласно решению государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт учреждения.

Согласно обнародованным данным, местные депутаты поддержали проект решения "Об обращении к Президенту Украины, Верховной рады Украины относительно отмены безосновательно введенного "красного" уровня эпидемической опасности в городе Луцке".

Чиновники подчеркнули, карантин усиливать имеют исключительно местные органы власти.

"Луцк попал в так называемую "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должны остановить общественный транспорт, закрыть ТРЦ, кафе и рестораны, а также запретить посещение учебных заведений. Правда, в Луцке общее количество больных COVID-19 за весь период меньше, чем в других городах Украины, но почему именно Луцк отнесли к так называемой "красной зоны", — пояснили в горсовете.

Отмечается, что решение Совета и государственной комиссии нарушает Конституцию и закон "О защите населения от инфекционных болезней". На заседании нашло поддержку решение о фактическом непризнании "красной зоны" в городе.

"Исполнительным органам городского совета, коммунальным предприятиям, учреждениям, организациям поручено обеспечить надлежащее функционирование учреждений дошкольного образования, общественного транспорта и жизнедеятельность Луцкой городской территориальной громады и Прилуцкого старостинского округа", — добавили в ведомстве.

Также предприниматели могут получить юридическую поддержку местной власти в случае составления протокола против их заведений.

Как сообщал ONLINE.UA, мэр Тернополя Сергей Надал публично раскритиковал действия команды президента страны Владимира Зеленского. Он требует, чтобы глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий не останавливал железнодорожное сообщение с Тернополем, а региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций – не останавливал автобусное сообщение.