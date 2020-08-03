Кабмин экстренно отреагировал на поручение Зеленского - что решили

В понедельник, 3 августа, Кабинет министров собрался на внеочередное заседание, на котором были рассмотрены кадровые вопросы и повышение пенсий семьям погибших на Донбассе военных по поручению президента Украины Владимира Зеленского. По последнему вопросу чиновники утвердили проект постановления "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц". Документом предусмотрено повышение пенсионных выплат для 9,6 тысяч гривен членам семей военнослужащих, погибших во время участия в АТО/ООС. Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в ВРУ, народный депутат Василий Мокан, передает ONLINE.UA.

"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского, Кабмин утвердил проект постановления "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц". Документом предусмотрено повышение пенсионных выплат для 9,6 тыс. членам семей военнослужащих, погибших во время участия в АТО/ООС", — сообщил представитель Кабмина.

Также на заседании чиновники утвердили назначение Самоненко Дмитрия Анатольевича на пост государственного секретаря Министерства финансов Украины и Бендика Антона Николаевича на должность исполняющого обязанности генерального директора Государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Что касается пенсий членам семей погибших на Донбассе военных, то ранее Зеленский поручил правительство разработать механизм, чтобы выплаты были равными как для тех, чьи сыновья, мужья и отцы погибли в 2014-18 годах, так и для тех, кто потерял близких, погибших, защищая Украину в войне на Донбассе, в 2019-20 года. Президент подчеркивал, что есть несправедливость в том, что военные, которые погибли на войне в 2014-2018 годах, тогда получали зарплату в пару тысяч гривен. Поэтому пенсии, которые сейчас поступают их родителям, очень отличаются от пенсий родителей тех воинов, которые погибли, получая заработную плату 14, 16, 20 тысяч.

Как известно, с 1 июля 2020 года в Украине на 91 гривну увеличился прожиточный минимум до 2118 грн. Из-за этого социальные выплаты, которые к нему привязаны, вырасли — это пенсии, пособия по безработице, пособия на детей, зарплаты и алименты. Впрочем, это не последнее повышение в 2020 году. С 1 декабря 2020 года прожиточный минимум выростет до 2189 гривен.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Кабмин анонсировал повышение пенсий в Украине с 2021 года.