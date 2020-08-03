Представители командования Соединенных Штатов и Польши провели важные переговоры о военном сотрудничестве. Вашингтон направит в восточноевропейской страны дополнительные силы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление министра обороны Марка Эспера.

По его словам, дополнительные силы достигать тысячи военнослужащих.

"Соединенные Штаты и Польша завершили переговоры по Соглашению об усиленном оборонное сотрудничество (EDCA), развивая нашу действующую спывпрацю в области безопасности и укрепляя наше давнее оборонное партнерство", — заявил глава Пентагона.

Эспер объяснил, EDCA — это повышение ротационной присутствия, что положительно повлияет на передовые элементы штаба V корпуса армии и штаба дивизии, наблюдения и разведку, инфраструктуру.

Сейчас на территории Польши находятся до 4,5 тысячи военнослужащих из Соединенных Штатов.

"Наряду с недавно объявленными изменениями в позиции европейских стратегических сил, EDCA усилит сдерживания России, укрепит НАТО, успокоит наших союзников, а наша передовая присутствие в Польше на восточном фланге НАТО повысит нашу стратегическую и оперативную гибкость", — подчеркнул Эспер.

Следует напомнить, США планируют в будущем сократить военное присутствие в Германии.

Как сообщал ONLINE.UA, американский глава Дональд Трамп вновь сделал очередную огромную ошибку и сыграл на руку главе Кремля Владимира Путина. Этот политический провал может стоить большой цены, в первую очередь для безопасности Америки, вред для которой придется исправлять долгие годы.

Политический аналитик Ник Робертсон считает особенно тяжелой ошибкой Трампа решение о передислокации войск Европейского командования из Германии, которое президент США принял за несколько секунд, не задумываясь о последствиях.