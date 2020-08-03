Украинские воины готовы - штаб ООС выступил с неожиданным объявлением

Оккупационные силы снова пытались сорвать режим перемирия на Донбассе. Украинское командование зафиксировало в понедельник, 3 августа, по меньшей мере две провокации состоянию на 17:30. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на возведение штаба Операции Объединенных сил.

По данным украинской стороны, обстрелы произошли на разных участках фронта.

"В частности, утром один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета враг совершил у Южного, а в обед несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку Марьинки. На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали", — заявил пресс-центр.

Отмечается, что ни один украинский военнослужащий не получил ранений. Командование отметило жизни и здоровья бойцов как наивысший приоритет.

"Если во время вражеского обстрела будет угроза здоровью и жизни наших военнослужащих, или угроза захвата территории, то украинские воины готовы давать адекватный ответ действиям противника. Кроме украинских военнослужащих в районе проведения операции должным выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил", — добавили в штабе.

Известно, что за предыдущие сутки командование также зарегистрировало два провокационные обстрелы со стороны врага. Оккупанты воспользовались автоматическим станковой гранатометом. Ни один из бойцов не получил ранений.

Напомним, новый режим прекращения огня вступил в силу с полуночи 27 июля. Его согласовали на переговорах Трехсторонней контактной группы 22 июля.

Как сообщал ONLINE.UA, Минобороны Украины ответило на угрозы России, где в команде российского президента Владимира Путина делают политические заявления по поставкам оружия на оккупированный Донбасс в случае получения Украиной военной помощи от США.

В украинском оборонном ведомстве напомнили, что Россия уже седьмой год использует оружие не только против украинских защитников, но и против мирного населения оккупированных территорий, а увеличение поставок будут свидетельствовать только о прямой агрессии и поддержку террористической деятельности на уровне государства.