Потому что невозможно - у Зеленского признали раскол и разногласия

Министр внутренних дел Арсен Аваков ранее был угрозой президенту Владимиру Зеленскому, утверждают в ОПУ. Сейчас государственный лидер четко обозначил свои позиции и "поставил" на место представителя правительства. Об этом сообщал ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, Зеленский объяснил Авакову, кто на самом деле выполняет обязанности президента.

"Иногда Аваков слишком очевидно пытался перетащить на себя функции президента. Не знаю, зачем. Сейчас, по-моему, Владимир Александрович деликатно, но четко объяснил, что президент в этой стране он, и только он, и ключевые направления определяет только он, а у Арсена Борисовича – безопасность", — пояснил советник Андрея Ермака.

Он добавил, что эти споры были скорее признаком определенного времени, а не одного разговора. Диспозиция наблюдалась некоторое время в кулуарах.

"И мне кажется, что эта диспозиция, новая диспозиция, возникла в течение последних трех-четырех месяцев, когда уже точно понятно, что Владимир Александрович – это серьезный игрок и он пришел на довольно длительное время (дольше, чем многие думают, но сразу скажу, что мы не говорим об авторитаризме, полицейское государство и так далее, нет). И Арсен Борисович тоже это понял. И это – очень хорошо. Потому что невозможно, когда существует чья-то иллюзия, что он имеет право перетягивать на себя функции президента", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, Арсен Аваков работал на должности министра внутренних дел всю каденцию президента Петра Порошенко и уже около года выполняет те же самые обязанности в правительстве за каденцией Владимира Зеленского.

Как сообщал ONLINE.UA после резонансных событий в Украине, связанных с взрывами в Киеве и захватом заложников в Луцке и Полтаве, в МВД решили усилить контроль за незаконным оборотом оружия. Аваков признался, что основной канал поставки оружия в мирные города идет от военнослужащих и правоохранителей из Донбасса.