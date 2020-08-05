Аваков обратился с экстренной просьбой к властям Италии - в чем дело

5 августа официально стало известно, что глава Министерства внутренних дел Украины Арсений Аваков в Риме встретился со своей коллегой Лучано Ламорджезе. Согласно последним данным, политики подробно обсудили сотрудничество в вопросах киберугроз, борьбы с транснациональной преступностью, нелегальной миграцией, а также ситуацию на Востоке Украины. Украиский министр еще раз напомнил о недопустимости деятельности так называемых "представительств ДНР/ЛНР" на территории Итальянской Республики. Арсен Аваков обратил внимание на то, что подобные "общественные организации" не должны иметь официального дипломатического статуса, поскольку они могут быть привлечены к вербовке радикальных боевиков для участия в НВФ на временно оккупированных территориях Украины. Глава МВД попросил у властей Италии помочь противостоять "представительствам" фейковых республик, передает ONLINE.UA.

"Благодарен Республике Италия за последовательную позицию относительно территориальной целостности и суверенитета Украины. Уже 3 итальянцы получили реальные сроки заключения за участие на Донбассе в пророссийских незаконных вооруженных формированиях, и еще более 20 граждан Италии, по нашей информации, участвовали в таких НВФ. Надеюсь, справедливый приговор получат и другие участники террористических организаций, независимо от страны пребывания", — заявил Арсен Аваков.

Кроме того, он напомнил о том, что в феврале текущего года в рамках Европола начала работу совместная межгосударственная оперативная группа "МОРЕ". По словам Арсена Авакова, уже есть результаты: если в 2018 году за участие в переправке нелегальных мигрантов были задержаны 88 украинцев, то в 2019 году таких задержаний было уже 53, а в 2020-м — 10.

Также отмечается, что руководители МВД обсудили обучение и стажировку украинских полицейских в Италии. Арсен Аваков обратил внимание на то, что его подопечные готовы поделиться с итальянскими коллегами опытом работы полиции диалога, борьбы с домашним насилием и противодействия распространению наркотиков через интернет. По его словам, Украина делегирует в посольство в Италии представителя МВД. Лучана Ламорджезе поблагодарила врачей системы МВД Украины, которые помогали итальянским коллегам в борьбе с COVID-19 .

Как сообщал ONLINE.UA, ранее стало известно о новом конфликте Владимира Зеленского и Арсена Авакова.