Бой Ломаченко с Лопесом - промоутер поразил новыми деталями

Долгожданный бой украинца Василия Ломаченко с американцем Теофимо Лопесом оказался под угрозой срыва, даже после согласования новой даты. Промоутеры раскрыли отдельные подробности относительно долгожданного события. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Yahoo Sports.

Сейчас ситуация дошла до того, что украинский чемпион готов снизить свой гонорар для боя.

"У Ломаченко есть контракт, но он согласился пойти на уступки. Он готов подраться за меньшую сумму, чем прописана у него в контракте, потому что он понимает ситуацию, что сложилась. Я кручусь в этом бизнесе не для того, чтобы терять деньги. Мы предложили Лопесу вдвое больше, чем он когда-либо получал. Если он откажется, я ничего не смогу сделать. Будем искать кого-то другого", — объявил промоутер Боб Арум.

Также в комментарии Boxing Scene организатор боя отметил, на стадионе не будет болельщиков. Именно это ограничивает их в согласовании больших гонораров.

"Мы объяснили Лопесу, что бой пройдет без болельщиков, поэтому мы не получим дополнительную прибыль за входные билеты. Мы хотим заплатить ему большие деньги, но я не собираюсь терять миллионы долларов на событие, потому что он оценивает себя выше", — добавил Арум.

Зато менеджер американского боксера Дэвид Макуотер объяснил, они готовы были к уменьшению выплаты. Впрочем, не в такой степени.

"Все пытаются поступит правильно. Но получается, что на всех просто не хватит денег. Мы готовы были пойти на уменьшение гонорара, но не до такой степени. Я думаю, что мы договоримся о промежуточном поединке, а затем вернемся к бою против Ломаченко. Боб прав, компания Top Rank не должен терять деньги, но их не должен терять и Теофімо", — отметил менеджер.

Напомним, через карантин бой перенесли с 31 мая на 3 октября.

Как сообщал ONLINE.UA, промоутеры считают почти невозможным организовать боксерский бой Василий Ломаченко — Теофимо Лопес со зрителями. Вероятно, он пройдет в формате пустых трибун через коронавирус.