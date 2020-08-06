Зеленский дал экстренное задание СНБО и СБУ - что происходит

6 августа глава государства Владимир Зеленский безотлагательно обратился к главе Кабинета министров Денису Шмыгалю с письмом, в котором призвал экстренно принять совместно с Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны, Службой безопасности Украины исчерпывающие меры по защите экономических интересов государства. По словам украинского лидера, очень важно обеспечить проведение всеобъемлющей оценки состояния деятельности объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в том числе выявление и устранение факторов, блокирующих их работу. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Офиса президента.

Кроме того, Владимир Зеленский настаивает на принятии комплексных мер с целью исключения экономически необоснованного отчуждения имущества предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и субъектов хозяйствования с корпоративными правами государства.

"Кроме того, следует осуществить системную оценку влияния на состояние экономической безопасности государства приватизации или продажи корпоративных прав в уставном капитале предприятий, имеющих монопольное (доминирующее) положение на рынке товаров, научно-исследовательских (научно-технических) учреждений, а также предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в частности публичного акционерного общества "Мотор Сич", — говорится в сообщении.

Стоит обратить внимание на то, что о соответствующих результатах глава Кабмина Денис Шмыгаль должен сообщить Владимира Зеленского лично.

Как известно, недавно издание "The Wall Street Journal" со ссылкой на источники в американской администрации заявляло, что США пытаются помешать приобретению китайской компанией украинского завода "Мотор Сич", ведь это в разы повысит оборонительные позиции Китая. Бывший советник главы Белого дома Джон Болтон заявил в Киеве о рисках продажи части украинской "Мотор Сичи" китайцам. Он пожаловался, что КНР ведет нечестную игру в США и ворует военные технологии. Что важно понимать, Антимонопольный комитет продолжает рассмотрение дела о концентрации китайским инвестором пакета акций ПАО "Мотор Сич", дело начали в июле 2019 .

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