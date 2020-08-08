Кто прислал боевиков в Беларусь - у Путина шокировали новым абсурдным заявлением

Команда российского президента Владимира Путина продолжает оправдываться за появление российских боевиков под Минском, которые уже признались Следственному комитету РБ, что их направили именно в Беларусь для проведения массовых беспорядков в стране в период президентских выборов. На этот раз в Кремле задержанных "вагнеровцев" назвали жертвами аферы, за которой стоит третья сторона. С таким абсурдным заявлением, которое снова шокировало весь мир, выступил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Он уверил, что расследованием ситуации займется Следственный комитет РФ, который точно докажет "заказной характер масштабной аферы, в которую были втянуты" россияне. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на РБК.

Мезенцев рассказал, что российские дипломаты накануне встретились с задержанными россиянами. По его словам, они до сих пор не понимают, почему их задержали и в чем обвиняют.

"Сегодня представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Беларуси. По замыслу организаторов — «из-за рубежа» — акция была призвана нанести ущерб многогранному сотрудничеству, особым отношениям наших стран", — заявил Мезенцев.

Дипломат, как и другие представители российской власти, вновь уверил, что Россия "не позволит себе шагов, которые могут содействовать нарушению общественного порядка и законности, росту напряженности в братской Беларуси, особенно в предвыборный период".

Напомним, 29 июля в Беларуси задержали 33 россиян, которые оказались боевиками Вагнера. В Беларуси официально заявили, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации" перед выборами президента Беларуси и подготовка теракта. Впоследствии Минск сообщил, что 14 из задержанных под Минском боевиков ЧВК "Вагнер" воевали на Донбассе. Украина настаивает на их эстрадиции, чтобы осудить боевиков за участие в войне против Украины. У Путина добиваются освобождения боевиков ЧВК "Вагнера" — в Кремле уверяют, что задержанные в Беларуси боевики из частной российской военной компании направлялись в Венесуэлу.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко удивил резонансным решением относительно Украины. Он поручил силовикам пригласить в Минск генпрокуроров Украины и России для рассмотрения дела в отношении задержанных боевиков. По словам политика, если Венедиктова и Краснов не захотят приезжать, то Беларусь самостоятельно решит дальнейшую судьбу "вагнеровцев".