НБУ сообщил отличные новости украинцам

НБУ сообщил украинцам отличную новость — регулятор решил упростить обмен изношенных купюр в Украине. Уже с 1 сентября украинцы смогут обменять купюры поврежденные огнем, водой, различными жидкостями или химикатами, разрезанные или разорванные банкноты в любом украинском банке — ранее этим могли заниматься только уполномоченные банки. О новых правилах обращения изношенных купюр сообщает ONLINE.UА со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Регулятор уточнил определение ряда признаков износа и повреждения банкнот и определил, что принимать и передавать значительно изношенные банкноты для исследования в центральный банк могут не только уполномоченные банки, но и все другие украинские банки. Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка Украины от 31 июля 2020 № 114 "Об утверждении Изменений к Правилам определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины", который вступает в силу с 1 сентября 2020 года", — говорится в сообщении НБУ.

Напомним, с 1 августа регулятор решил упростить процедуру снятия наличных денег с платежных карт на кассах магазинов, ресторанов и кафе. Правда, обналичить деньги украинцы смогут только в тех магазинах и заведениях, которые применяют регистраторы расчетных операций (РРО).

Важно добавить, что с 28 апреля в Украине заработали новые правила финансового мониторинга за операциям населения и бизнеса в Украине. Закон о финансовом мониторинге частично вносит изменения в финансовые операции и борьбу с оффшорами. Согласно нововведениям, теперь украинцам при проведении некоторых банковских операций придется проходить идентификацию и верификацию. Речь идет об операциях на сумму 400 000 гривен и больше или иной валюты, металла или актива в эквиваленте. Для украинцев при переводе денег с карты на карту и пополнении банковского счета ничего не изменилось.

Ранее ONLINE.UА сообщал, НБУ безотлагательно обратился к украинцам с предупреждением. В регуляторе рассказали о скрытой опасности нулевых кредитов и призвали граждан страны быть осторожными при заключении договоров с банками, так как потом защитить свои права можно будет только через суд.