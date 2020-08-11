Протесты в Беларуси перекинулись на заводы - что там происходит

Протесты в Беларуси, которые вспыхнули после президентских выборов, расширились на промышленные предприятия. Во вторник, 11 августа, сразу несколько заводов объявили о забастовке. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на белорусские сми, которые распространяют новости через каналы в Telegram — через длительные проблемы с интернетом по всей стране.

По обнародованным данным, работу остановили работники Жабинковского сахарного завода. Они собрались в местном доме культуры и выступили с требованиями. Прежде всего активисты хотят разговора с руководителем районного исполкома.

Также к глобальному протесту присоединились представители Минского маргаринового завода. На видео можно увидеть, как люди массово уходят с работы и аплодируют, даже проезжие машины сигналят.

Забастовка распространилась на электротехнический завод имени В. И. Козлова.

"Вышел директор завода — намекнул на то, что все же помнят, что сегодня зарплата. Но народ сказал, что нас не запугать! Люди не перестают подходить", — информирует NEXTA.

Протесты позже решили поддержать в Институте химии новых материалов НАН Беларуси. Также страйкоподібна атмосфера, согласно данным неправительственных медиа, состоит в РУП Беленергосетьпроект, который расположен в Минске.

Напомним, протесты начались буквально с закрытием избирательных участков. Они продолжались почти всю ночь на 10 августа в крупных городах. Вечером следующего после голосования дня активисты снова собрались.

Следует заметить, что силовики Беларуси работают максимально жестко. Они избивают людей дубинками, отстреливают их резиновыми пулями, используют водометы и свето-шумовые гранаты. Отдельные отряды врываются иногда даже во дворы жилых домов, где уже бьют часто непричастных к акциям белорусов.

Как сообщал ONLINE.UA, на фоне протестных акций оппозиционная кандидат Светлана Тихановская оставила республику — 11 августа она выступила с первым видеообращением. По словам оппозиционерки, она попала в ситуацию, которой она не пожелала бы ни одному человеку.