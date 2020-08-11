США жестко ответили на дерзкое заявление Путина - что случилось

Пока весь мир разрабатывает вакцину против коронавирус COVID-19 по нескольким проектами, в Кремле уже заявили, что создали препарат. В Соединенных Штатах отреагировали на такое резонансное объявление. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Fox News.

По словам советника президента Келлиен Конуэй, американские специалисты придерживаются в своей работе "гораздо более строгих" стандартов.

"В США установлены гораздо более жесткие стандарты. Эти стандарты определяется Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Насколько я поняла из российского заявления, у них дела идут совсем не так", — отметила она.

Напомним, изучения новой инфекции началось еще зимой 2020 года, когда появились первые признаки будущей пандемии. Эксперты делали прогнозы. по которым разработку безопасной и полноценной вакцины завершат в конце года.

Для распространения препарата среди населения необходимо его массовое изготовление. Это также требует времени, поэтому раньше следующего года трудно ожидать массовое прививки, считали специалисты.

Министерство здравоохранения РФ выступило с заявлением о регистрации первой вакцины против COVID-19 во вторник, 11 августа. Ее разработчиком стал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Проект развивался при сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций.

Как сообщал ONLINE.UA, российский президент Владимир Путин начал утверждать, что одна из его дочерей уже сделала прививку. Владимир Путин также обратил внимание на то, что вакцинация в России должно быть добровольным. По его словам, вакцина "прошла все необходимые проверки, работает достаточно эффективно, формирует стойкий иммунитет".