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Беспорядки в Беларуси - раскрыты неутешительные данные о пострадавших

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Беспорядки в Беларуси - раскрыты неутешительные данные о пострадавших Протести в ніч на 10 серпня (фото — скриншот)

Протестные беспорядки продолжаются в Беларуси фактически с момента окончания голосования на выборах президента 9 августа. По состоянию на вторник, 11 августа, число пострадавших превысило 200. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения республики.

По официальным данным, около двух сотен человек оказались в больницах с различными травмами. По меньшей мере один человек умер.

"Всем гражданам, пострадавшим во время несанкционированных уличных акций, оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме. В последние 2 дня после несанкционированных уличных акций в службу скорой медицинской помощи и в больницу обратились граждане с различными травмами. На сегодняшний момент в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек. в том числе, с ушибами мягких тканей, травмами конечностей ", — объявили в министерстве.

В основном в руки врачей попадали люди с травмами легкой степени. Отдельные поступали с черепно-мозговыми травмами или повреждениями грудной клетки, живота. Лишь несколько пациентов нуждались внимания хирургов, их состояние стабилизировали.

"К сожалению, один человек погиб. Смерть наступила до осмотра врачами скорой медицинской помощи", — добавили в ведомстве.

Напомним, накануне следственный комитет страны объявил об открытии 21 уголовного дела. Все они — по поводу массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей.

По итогам протестов в ночь на 10 августа задержали около 3 тысяч человек, а на следующий вечер и ночь — 2000.

Как сообщал ONLINE.UA, штаб объединенной оппозиции во вторник, 11 августа, обратился к действующей власти Александра Лукашенко с неожиданной предложением. Она заключается в договоренностях по мирной передачи власти.

Источник: ONLINE.UA
Теги: протесты, Беларусь, полмтика, присшествия, заворушення, выборы, оппозиция, Александр Лукашенко
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