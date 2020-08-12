ВОЗ озвучила тревожное предупреждение - это нужно знать каждому

Представитель Европейского бюро ВОЗ Олег Стороженко выступил с неожиданным предупреждением — он заявил, что в мире уже началась вторая волна COVID-19 , а некоторые страны переживают уже третью волну. В ВОЗ обратили внимание на то, что сезон отпусков несколько ухудшил ситуацию с противодействием коронавирусу. По словам чиновника, вторая волна во многих странах началась тогда, когда начали смягчать карантинные мероприятия. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание "Украинские правда. Жизнь".

"Мы видели определенный прогресс в контроле над инфекцией в апреле-мае этого года, но под давлением экономических обстоятельств правительства ослабили меры, статистика заболевания пошла вверх, и мы можем расценивать это как вторую волну", — подчеркнул Олег Стороженко.

По словам представителя ВОЗ, некоторые страны переживают уже третью волну. Кроме того, в сезон отпусков многие ездили в другие страны и возвращались инфицированными. Что важно понимать, в ВОЗ с тревогой ожидают учебного года.

"Следует детально изучить, как открытие школ и высших учебных заведений влияет на распространение инфекции, и какие меры могут быть введены дополнительно, чтобы контролировать заболевание", — подчеркнул Олег Стороженко.

Стоит обратить внимание на то, что 4 августа Германия официально сообщила, что вторая волна эпидемии COVID-19 уже началась, а сегодня, 12 августа в стране зафиксировали рекордное количество инфицированных с мая, суточный прирост составляет 1226 больных.А в Украине, как прогнозирует Минздрав, следует ожидать вторую волну примерно в октябре — ноябре. Хотя иногда звучат заявления от представителей Кабмина, что вторая волна в нашей стране уже началась.