ВОЗ озвучила тревожное предупреждение - это нужно знать каждому

Представитель Европейского бюро ВОЗ Олег Стороженко выступил с неожиданным предупреждением — он заявил, что в мире уже началась вторая волна
"Мы видели определенный прогресс в контроле над инфекцией в апреле-мае этого года, но под давлением экономических обстоятельств правительства ослабили меры, статистика заболевания пошла вверх, и мы можем расценивать это как вторую волну", — подчеркнул Олег Стороженко.
По словам представителя ВОЗ, некоторые страны переживают уже третью волну. Кроме того, в сезон отпусков многие ездили в другие страны и возвращались инфицированными. Что важно понимать, в ВОЗ с тревогой ожидают учебного года.
"Следует детально изучить, как открытие школ и высших учебных заведений влияет на распространение инфекции, и какие меры могут быть введены дополнительно, чтобы контролировать заболевание", — подчеркнул Олег Стороженко.
Стоит обратить внимание на то, что 4 августа Германия официально сообщила, что вторая волна эпидемии
Как сообщал ранее ONLINE.UA, ситуация с пандемией коронавируса в Украине стремительно продолжает обостряться — в среду, 12 августа, зафиксировали уже 1433 новых случая заражения. Общее количество больных