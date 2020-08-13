Макрон внезапно решил пойти против Турции - принято экстренное решение

В Средземном море обостряется конфликт, возникший между Турцией и Грецией, которые не мгут поделить морскую границу. Турция объявила о начале геологоразведочных работ в спорном районе Средиземного моря, против чего выступила не только Греция, но и многие страны ЕС. На этом фоне греческие вооруженные силы были приведены в состояние боевой готовности. Вмешаться в ситуацию решил президент Франции Эммануэль Макрон, который принял решение направить в Восточное Средиземноморье два истребителя Rafale и фрегат Lafayette. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Kathimerini.

"Целью этого военного присутствия является усиление автономной оценки ситуации и подтверждение приверженности Франции свободе передвижения, безопасности морского судоходства в Средиземном море и соблюдению международного права", — пояснили решение Макрона в Елисейском дворце.

Отмечается, что французский лидер глубоко обеспокоен "односторонней" разведкой Турции в Средиземном море. Он считает, что Турция должна прекратить противоправные действия и мирно договоритсья с соседними странами НАТО.

Боевые корабли Франции прибудут в Воточное Средиземноморье в ближайшее время. Также Макрон призвал страны ЕС аналогичным образом помочь Греции и поприветствовал посредничество Германии по этому вопросу.

Как известно, противоречия между Турцией и Грецией возникли еще в 1974 году. Афины и Анкара претендуют на перекрытие прибрежных территорий, а также имеют разногласия по поводу острова Кипр, где Турция является единственной страной, признавшей этнически турецкую республику Северного Кипра. Отношения между странами обострились несколько дней назад. Турецкое судно снова начало проводить сейсмические исследования в восточной части Средиземного моря, претендуя на право энергоснабжения в спорных водах. Против этого выступает не только Греция и Кипр, но и Египет, страны ЕС и другие страны, поддерживающие Афины.

Напомним, флот Греции был приведен в боевую готовность в среду, 22 июля 2020 года, после того, как Турция отправила военные корабли в окрестности самого восточного из греческих островов Кастелоризо. Афины призвали Анкару немедленно прекратить незаконные действия, которые нарушают ее суверенитет и угрожают миру и безопасности в регионе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Макрон пригрозил санкциями Турции, если Анкара не прекратит буровые работы в Средиземном море.