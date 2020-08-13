У тебя нет будущего - известный политик бесстрашно поставила Лукашенко на место

11 августа президент Литвы Гитанас Науседа шокировал международное сообщество новым заявлением — он стал утверждать, что видеозапись главной соперницы президента Беларуси Александра Лукашенко, Светланы Тихановской, была записана под давлением. По мнению политика, "ни один человек в здравом уме не поверит, что видео Тихановская записала добровольно". Науседа подчеркнул, что это лишь еще одно доказательство того, какие методы использует официальный Минск, чтобы сломать человека и дух народа. 13 августа к обвинениям президента Литвы также присоединилась его предшественница Даля Грибаускайте — она выступила с резким заявлением по поводу последних событий в Беларуси. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter политика.

"Лукашенко, диктатор с окровавленными руками, — уходи сейчас. Ты определил свою судьбу — у тебя нет будущего на белорусской земле", — написала Грибаускайте.

Стоит обратить внимание на то, что недавно действующий президент Литвы представил план урегулирования для Беларуси из трех пунктов: прекратить применение силы против граждан, освободить несколько задержанных и начать диалог со своим гражданским обществом, создав Национальный совет в составе представителей правительства и гражданского общества. Кроме того, ранее также МИД страны официально предупредило, что правительство Литвы рассматривает возможность принять граждан Беларуси, пострадавших во время массовых акций протеста против результатов выборов президента. Также Литва поддерживает санкции Евросоюза против Беларуси из-за политических репрессий.

Что важно понимать, после четвертых суток протестов белорусов против предварительных результатов выборов МВД страны заявило о еще 700 задержанных. Согласно последним данным, общее количество задержанных приблизилось к 7000 человек. Среди них — как минимум трое граждан Украины.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 13 августа официально стало известно, что посольство Украины в Беларуси направило к команде действующего президента Александра Лукашенко две ноты по поводу задержанных на протестах украинцев и требует встречи с ними.