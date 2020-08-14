Воспользовались перемирием - штаб разоблачил ошеломляющие планы оккупантов на Донбассе

Боевики российского оккупационного режима на Донбассе продолжают прибегать к потрясающим провокаций. Сейчас они используют режим прекращения огня в свою пользу, подчеркнули в Министерстве обороны. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ежедневную сводку от 14 августа.

Согласно данным украинской разведки, враг укрепляет свои позиции, несмотря на договоренности.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оперативной группировки российских оккупационных войск использует введен с 27 июля с. г. режим прекращения огня для усовершенствования инженерного оборудования своих передовых позиций", — пояснили в ведомстве.

Минобороны отметило, что оккупанты также минируют "чистые" локации, в том числе и за пределами опорных пунктов.

"При этом, противник использует как противотанковые, так и противопехотные мины типа ПОМ-2 ОЗМ-72 и самодельные взрывные устройства. Высокий уровень минирования местности приводит к потерям самих оккупантов". — добавили в штабе.

Напомним, перемирие стало действующим с полуночи 27 июля. Враг нарушил его буквально в течение первых часов.

Командование отметило, выстрелы до сих пор звучат на Донбассе, Однако они не носят системного характера. Ни один военнослужащий с указанной выше даты не получил смертельных ранений, украинская сторона не отвечает на единичные провокации.

Как сообщал ONLINE.UA, украинское командование подтвердило неутешительные новости, которые поступили из Донбасса. Двое военнослужащих ВСУ пострадали от взрыва неизвестного устройства.

Один из бойцов погиб, другого эвакуировали в медицинское учреждение. Предварительная причина инцидента — отклонение пострадавших от запланированного маршрута.