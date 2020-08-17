Мир потрясло еще одно мощное оружие для борьбы с коронавирусом

Ученые со всего мира делают все возможное, чтобы остановить пандемию коронавируса и спасти как можно больше людей. Так, недавно в турецком городе Орду разработали робота, главное назначение которого — помогать в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Стоит обратить внимание на то, что работа создали 6 учителей, работающих в научно-художественном центре. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Hurriyet.

Согласно последним данным, робот измеряет температуру тела людей на входе в конкретное здание. Если температура посетителя слишком высока, то он блокирует вход. А если температура человека в пределах нормы, то робот выдает маску и средство для дезинфекции.

"Этого робота создали на 3D-принтере. В местном управлении образования заявили, что прототип этой разработки стоит 1000 долларов. Впрочем, в случае запуска массового производства, цена может упасть до 700 долларов. Разработчики надеются, что такого робота можно будет использовать во всех школах и учреждениях Турции", — говорится в сообщении издания.

Стоит отметить, что в сети уже активно комментируют эту неожиданную новость.

"Идея замечательная; очень странно, что придумывают столько разработок, а вакцины до сих пор нет! Не знаю, как кто, а я российской вакцине не очень-то доверяю; сомневаюсь, что искусственный интеллект сможет спасти людей от коронавируса; а когда будет нормальная вакцина? работы — это круто, но они глобально ничего не изменят", — делятся впечатлениями пользователи сети.

Напомним, еще несколько месяцев назад стало известно, что плазма крови переболевших пациентов с COVID-19 может помочь тяжелобольным пациентам. Новое исследование еще раз это подтвердило. Авторитетное издание MedicalXpress обратило внимание на то, что предварительный анализ текущего исследования, к которому были привлечены более 300 пациентов с COVID-19 , показывает, что лечение плазмой крови является безопасным и эффективным.

Как сообщал ONLINE.UA, ученые предполагают, что коронавирус может остаться навсегда .