Зеленский придумал новый способ возвращения Крыма - что известно

Президент Владимир Зеленский выступил с новым заявлением о планах возвращения аннексированного Крыму под контроль Украины. Он утверждает, помочь в этой борьбе может Херсонщина. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его выступление на презентации Стратегии развития региона.

По словам государственного лидера, пока в Херсонской есть все необходимое для развития.

"Херсонщина имеет все. Не имеет только одного — нет другого выхода, чем стать бриллиантом украинского Юга. И это не желание, это — наша задача. Совсем рядом Украинский Крым, он обязательно к нам вернется, и я уверен, что когда рядом с ним будет цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, это возвращение произойдет гораздо быстрее ", — пояснил Зеленский.

Он добавил, Херсон — это невероятный потенциал для развития агропромышленности, туризма, возобновляемой энергетики и транспорта. Плодородие региона кроется не только в пшенице, овощах и фруктах.

Именно из Херсона пошли многие академики, известный скрипач, генерал армии УНР, олимпийская чемпионка, художник и два премьер-министра — болгарский и Израиля.

Напомним, рабочий визит в Херсонскую область Зеленский осуществлял в течение четверга, 20 августа. Накануне он посетил с аналогичным визитом Запорожскую область.

"Глава государства ознакомится с ходом строительства инфраструктурных и социальных объектов, сооружаемых в рамках Национальной программы "Большое строительство"... Кроме того, президент посетит местные предприятия, осмотрит их производственные мощности и пообщается с коллективами.

Как сообщал ONLINE.UA, президент Владимир Зеленский вскоре посетит Словакию. Планы украинского лидера подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, визит станет поводом для согласования и подписания важного документа.