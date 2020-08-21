Наконец названа причина отравления Навального - шокирующая информация

Представитель известного российского политика Алексея Навального, Кира Ярмыш, сообщила шокирующую новость — она официально заяивла о том, что в организме оппозиционера нашли смертельно опасный яд. Стоит обратить внимание на то, что транспортная полиция не разглашает его название из-за "тайны следствия". Эту информацию также подтвердили жена оппозиционера Юлия Навальная и юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. По их словам, в полиции заявили, что найденный яд опасен не только для Навального, но и для других людей. Что важно понимать, врачи эту версию не подтверждают и говорят о пяти рабочих диагнозах, передает ONLINE.UA со ссылкой на Meduza.

Кроме того, жена политика отметила, что ее мужа не позволяют транспортировать в Германию. По ее мнению, врачи тянут время, чтобы яд нельзя было отследить в организме. Относительно названия вещества, то его не разглашают из-за "тайны следствия". Главный врач больницы скорой помощи № 1 Омска Александр Мураховский сообщил, что медики отрабатывают пять рабочих диагнозов состояния Алексея Навального. Деталей он не назвал.

"Но могу сказать, что они все рабочие, мы все их отрабатываем. Их отрабатывают реаниматологи, их отрабатывают неврологи, их отрабатывают нейрофизиологи", — отметил Мураховский.

Как уже отмечалось, в больнице информацию об обнаруженном полицией опасном веществе не подтверждают. Мол, верят результатам анализов из лаборатории, а они отрицательные.

"Раньше специалисты исключили вариант с инсультом, эпилепсией, и опухолью в мозге. Медики пришли к выводу, что симптомы, которые были у оппозиционера — потеря сознания, повышенное слюноотделение, отсутствие повышения внутриклеточных ферментов в крови — свидетельствуют о том, что это результат токсического воздействия. Эти симптомы, отметили в больнице, подходят под отравление нейролептиками", — говорится в сообщении.

Как сообщал ONLINE.UA, штаб Навального очень быстро отреагировал на предложение команды Владимира Путина — он попросил Кремль помочь перемещению оппозиционера за границу на лечение.