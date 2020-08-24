Бавария выиграла Лигу чемпионов - зрелищное видео победного гола и лучших моментов в матче с ПСЖ

Накануне состоялся финал Лиги чемпионов 2019-2020 — на лиссабонском стадионе Эштадиу да Луж встретились мюнхенская Бавария и французский ПСЖ, которые в решающем матче боролись за трофей самого престижного европейского клубного футбольного турнира. Финальный матч ЛЧ завершился победой Баварии со счетом 1:0. Тем самым мюнхенский клуб "Бавария" выиграл Лигу чемпионов в шестой раз. Зрелищное видео гола матча Бавария — ПСЖ можно посмотреть на ONLINE.UA.

Как известно, в стартовом составе Баварии играли: Нойер — Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис — Горецка, Тьяго — Коман, Мюллер, Гнабри — Левандовски.

Французский клуб в финале ЛЧ защищали: Навас — Керер, Тьяго Силва, Кимпембе, Бернат — Паредес, Маркиньос, Эррера — Ди Мария, Неймар, Мбаппе.

Первый тайм финального матча ЛЧ завершился без голов — команды показали хорошую игру, но не смогли открыть счет. Во втором тайме гол в ворота французов забил игрок "Баварии" Коман, который, кстати, ранее играл за "Пари Сен-Жермен". Он поймал передачу Киммиха и отправил мяч в сетку головой.

Эта победа "Баварии" в финале Лиги чемпионов стала рекордной — немецкий клуб стал первой командой в истории ЛЧ, выигравшей все матчи на пути к кубку.

Напомним, ПСЖ впервые вышел в финал турнира и пытался стать вторым французским клубом, завоевавшим главный еврокубок. Ранее лишь "Олимпику" удалось побеждать в Кубке европейских чемпионов — это произошло в 1993 году.

Немецкая "Бавария" выиграла трофей в шестой раз. При этом эта команда выиграла 21 предыдущий поединок подряд во всех турнирах.

Важно отметить, что победитель Лиги чемпионов, который определится по результатам матча ПСЖ-Бавария, сыграет с победителем Лиги Европы Севильей в матче за Суперкубок УЕФА. Этот матч состоится в Будапеште 24 сентября.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Севилья выиграла Лигу Европы в матче с Интером.