Власти Германии сообщили ужасные новости о Навальном - что известно

Российского оппозиционера Алексея Навального, который проходит лечение в берлинской клинике, действительно отравили. Политик с 20 августа до сих пор находится в коме и за его жизнь ведут борьбу немецкие медики. Последние новости о состоянии Алексея Навального сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт. По его словам, оппозиционер "с определенной вероятностью" был отравлен, поэтому ему необходимо предоставить персональную защиту. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

"Есть подозрение, что Навальный был отравлен, ведь, к сожалению, было несколько таких возможных случаев в новейшей российской истории. В любом случае, федеральное правительство требует полной прозрачности при расследовании инцидента", — заявил Зайберт.

Представитель команды Меркель также отметил, что на официальном уровне власти Германии не делали приглашения Навальному, но помогали обеспечить его доставку.

В то же время министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время визита в Киев 24 августа сказал, что Берлину нужно дождаться больше информации от врачей, так как в деле все еще много пробелов. Он не стал утверждать, что Навального умышленно отравили.

При этом пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что 24 августа истек срок, отведенный для возбуждения российскими правоохранителями уголовного дела об отравлении Навального — но дело так и не было возбуждено.

Важно отметить, что в берлинской клинике Charite подтвердили отравление Навального. Немецкие медики выяснили, что Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы — на это указывают клинические данные. Каким конкретно ядом отравили Навального пока не известно, так как проводится широкий анализ. В Берлине подчеркнули, что действие токсина в организме политика было подтверждено несколькими независимыми лабораториями. Медики уточнили, что Навальный по-прежнему находится в реанимации в искусственной коме. Его состояние оценивается как тяжелое, но опасности для жизни нет. Врачи не исключают долгосрочных последствий для нервной системы пациента.

Как известно, 20 августа влиятельный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в реанимацию в тяжелом состоянии прямо с борта самолета, на котором он летел из Томска в Москву. В команде оппозиционера сообщили, у политика токсическое отравление, из-за которого он впал в кому. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уверена, что политика умышленно отравили.

Точный диагноз Навального до сих пор неизвестен. Главврач омской больницы ранее заявлял, что есть пять предполагаемых диагнозов, которые проверяют все подключенные к лечению оппозиционера специалисты. Позже медики заявили, что у них есть "практически полный диагноз" и что он доведен до сведения жены Навального Юлии и его брата Олега. Что это за диагноз, они не сказали, но уточнили, что проблемы со здоровьем у Навального возникли якобы из-за "нарушения углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ".

Накануне в Федеральном министерстве внутренних дел Германии сообщили, что Берлин официально признал Навального гостем Меркель и установил круглосуточное дежурство у клиники, где проходит лечение оппозиционер.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Германия пошла на политический трюк, чтобы перехитрить Путина и добиться разрешения на выезд Навального в Берлин.