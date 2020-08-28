Эксперты безжалостно раскритиковали iPhone 12 - что не так с долгожданной новинкой

Хотя долгожданную линейку смартфонов от Apple, которая, вполне вероятно, получит название iPhone 12 еще не представили, однако информации о новинках в сети уже очень много. Некоторые специалисты даже успели сформировать впечатление об этих смартфонах — стоит обратить внимание на то, что пока они не слишком позитивные. Так, несколько экспертов уже назвали недостатки будущей линейки iPhone 12 — по их мнению, она действительно довольно слабая. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание Mydrivers.

По словам известного аналитика Apple Минг-Чи Куо, емкость аккумуляторов в линейке iPhone 12 будет ниже. Эту информацию подтверждает и корейское сертификационные агентство. На такой шаг, говорят эксперты, корпорация решилась, чтобы уменьшить емкость батарей четырех моделей к:

2227 мАч в iPhone 12

2775 мАч в iPhone 12 Max,

2815 мАч в iPhone 12 Pro,

3687 мАч в iPhone 12 Pro Max.

Согласно последним данным, ситуацию спасти может процессор. Ходят слухи, что фирменный чип A14 должен быть еще более энергоэффективным, чем предшественник.

"Также основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг заявил, что не стоит ожидать и на 120-герцевой экран — его просто не успеют добавить в iPhone 12. Вероятно, такую частоту обновления получит уже iPhone 13", — говорится в сообщении издания.

Нельзя не обратить внимание на еще один существенный недостаток — мощность зарядки, которая составит всего 20 Вт. Если это будет правдой, то iPhone 12 будет уступать огромному количеству дешевых Android-смартфонов. При этом в мире Android уже есть смартфоны с мощностью зарядки более 100 Вт. Кроме того, в сети также обсуждают слухи, что зарядка в комплект вообще не попадет, только провод для зарядки.

"И напоследок — ложка меда. Все эксперты и истоки сходятся на информации,что Apple таки оснастит свои новинки поддержкой сети 5G", — добавляет издание.

Как сообщал ONLINE.UA, компания Apple решила присоединиться к спасению планеты от пандемии коронавируса.