Количество больных коронавирусом в Украине побило абсолютный антирекорд - официальные данные на 28 августа

Количество больных коронавирусом в Украине неуклонно растет — в пятницу, 28 августа, зафиксировали 2438 новых случаев заражения, это абсолютный антирекорд с начала пандемии. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 114 497 человек, из них 2451 человек умер из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 55083 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 56963 украинца продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 3800 случаев;

Волынская область — 5320 случаев;

Днепропетровская область — 2162 случая;

Донецкая область — 1318 случаев;

Житомирская область — 3063 случая;

Закарпатская область — 7302 случая;

Запорожская область — 1487 случаев;

Ивано-Франковская область — 8661 случай;

Кировоградская область — 790 случаев;

м. Киев — 12719 случаев;

Киевская область — 5397 случаев;

Львовская область — 13 978 случаев;

Луганская область — 274 случая;

Николаевская область — 1077 случаев;

Одесская область — 6751 случай;

Полтавская область — 705 случаев;

Ровенская область — 8921 случай;

Сумская область — 1361 случай;

Тернопольская область — 5478 случаев;

Харьковская область — 8444 случая;

Херсонская область — 374 случая;

Хмельницкая область — 2194 случая;

Черновицкая область — 9855 случаев;

Черкасская область — 1390 случаев;

Черниговская область — 1676 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 августа 2020 в Центр поступило 2812 сообщений о подозрении на COVID-19 . Всего с начала 2020 года поступило 174 623 сообщения о подозрении на COVID-19 .

Что важно понимать, из зарегистрированных 24,6 млн больных коронавирусом вылечились уже 17 млн. Умерли от осложнений заболевания 835 тыс. Активными остаются 6,6 млн случаев. За последние сутки COVID-19 обнаружили у 271 тыс людей. В частности в Индии заболели почти 77 тыс человек, в США — 46 тыс, в Бразилии — 42 тыс, в Аргентине — 10 тыс, в Колумбии — 9700, в Перу — 8600, во Франции — 6000. В этот же день умерли 6032 больных. Стоит также обратить внимание на то, что 1974 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине за сутки 26 августа, при этом умерли от коронавируса 49 больных, а выздоровели 763 человека.

27 августа глава СНБО Украины Алексей Данилов обратился к украинским гражданам с важным предупреждением — он подчеркнул, что если украинцы не будут соблюдать правила карантина, то до 25 октября количество случаев заражения в Украиини достигнет 360 тыс. Об этом он сообщил во время совещания по вопросу прогнозирования распространения COVID-19 в Украине.

"По состоянию на 25 октября, по пессимистическому сценарию, мы будем иметь 360 тыс. случаев заражения, и мы должны быть к этому готовы", — заявил глава СНБО.

Кроме того, 27 августа заместитель главы Министерства здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко выступил с неожиданным предупреждением — он отметил, что в Минздраве допускают возвращение Украины к жесткому карантину, поскольку сейчас в Украине фиксируют значительный рост больных COVID-19 . Стоит также обратить внимание на то, что 26 августа Кабинет министров принял решение и продолжил карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что катастрофически быстро растет количество госпитализированных с диагнозом коронавирус.