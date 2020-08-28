Количество больных коронавирусом в Украине побило абсолютный антирекорд - официальные данные на 28 августа

Количество больных коронавирусом в Украине неуклонно растет — в пятницу, 28 августа, зафиксировали 2438 новых случаев заражения, это абсолютный антирекорд с начала пандемии. Общее количество больных
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 3800 случаев;
Волынская область — 5320 случаев;
Днепропетровская область — 2162 случая;
Донецкая область — 1318 случаев;
Житомирская область — 3063 случая;
Закарпатская область — 7302 случая;
Запорожская область — 1487 случаев;
Ивано-Франковская область — 8661 случай;
Кировоградская область — 790 случаев;
м. Киев — 12719 случаев;
Киевская область — 5397 случаев;
Львовская область — 13 978 случаев;
Луганская область — 274 случая;
Николаевская область — 1077 случаев;
Одесская область — 6751 случай;
Полтавская область — 705 случаев;
Ровенская область — 8921 случай;
Сумская область — 1361 случай;
Тернопольская область — 5478 случаев;
Харьковская область — 8444 случая;
Херсонская область — 374 случая;
Хмельницкая область — 2194 случая;
Черновицкая область — 9855 случаев;
Черкасская область — 1390 случаев;
Черниговская область — 1676 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 августа 2020 в Центр поступило 2812 сообщений о подозрении на
Что важно понимать, из зарегистрированных 24,6 млн больных коронавирусом вылечились уже 17 млн. Умерли от осложнений заболевания 835 тыс. Активными остаются 6,6 млн случаев. За последние сутки
27 августа глава СНБО Украины Алексей Данилов обратился к украинским гражданам с важным предупреждением — он подчеркнул, что если украинцы не будут соблюдать правила карантина, то до 25 октября количество случаев заражения в Украиини достигнет 360 тыс. Об этом он сообщил во время совещания по вопросу прогнозирования распространения
"По состоянию на 25 октября, по пессимистическому сценарию, мы будем иметь 360 тыс. случаев заражения, и мы должны быть к этому готовы", — заявил глава СНБО.
Кроме того, 27 августа заместитель главы Министерства здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко выступил с неожиданным предупреждением — он отметил, что в Минздраве допускают возвращение Украины к жесткому карантину, поскольку сейчас в Украине фиксируют значительный рост больных
Как сообщал ONLINE.UA, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что катастрофически быстро растет количество госпитализированных с диагнозом коронавирус.