В это невозможно поверить - звезды "Черной пантеры" отреагировали на смерть Чедвика Боузмана

Накануне стало известно о смерти одного из главного супергероя кинематографической вселенной Marvel — умер актер Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в фильме Черная пантера. Боузман скончался в возрасте 43 лет в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни. Как известно, у актера был рак толстой кишки, с которым он боролся с 2016 года. Новость о смерти Чедвика Боузмана потрясла весь мир. Его коллеги по "Черной пантере" не могут поверить в то, что супергероя больше нет в живых, а поклонники Боузмана массово скорбят в сети — это подтверждает тот факт, что 30 августа пост о смерти Чедвика Боузмана стал самым популярным твитом в истории Twitter, передает ONLINE.UA.

Утром 30 августа в официальном аккаунте социальной сети Twitter сообщили, что пост о смерти Чедвика Боузмана стыл самым популярным в истории соцсети. На момент публикации материала его лайкгули 6,7 млн пользователей. Предыдущий рекорд по количеству лайков принадлежит посту бывшего президента США Барака Обамы, который в 2017 году процитировал Нельсона Манделу и написал: "Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии". Тогда этот твит собрал 4,3 миллиона лайков.

Most liked Tweet ever.



A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP