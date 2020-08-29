В это невозможно поверить - звезды "Черной пантеры" отреагировали на смерть Чедвика Боузмана

Накануне стало известно о смерти одного из главного супергероя кинематографической вселенной Marvel — умер актер Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в фильме Черная пантера. Боузман скончался в возрасте 43 лет в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни. Как известно, у актера был рак толстой кишки, с которым он боролся с 2016 года. Новость о смерти Чедвика Боузмана потрясла весь мир. Его коллеги по "Черной пантере" не могут поверить в то, что супергероя больше нет в живых, а поклонники Боузмана массово скорбят в сети — это подтверждает тот факт, что 30 августа пост о смерти Чедвика Боузмана стал самым популярным твитом в истории Twitter, передает ONLINE.UA.

"Самоотверженность этого молодого человека внушала благоговение, его улыбка заразительна, а его талант нереален. Так что я отдаю дань прекрасному духу, непревзойденному художнику, задушевному брату... Ты не умер, а улетел вдаль... Все, чем ты владел, Чедвик, ты щедро отдал. А теперь отдыхай, милый принц", — отерагировала на смерть Боузмана актриса Анджела Бассетт, сыгравшая роль Рамонды — матери короля Черной Пантеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angela Bassett (@im.angelabassett) 28 Авг 2020 в 8:43 PDT

"У меня нет слов. Покойся с миром, брат. Спасибо за все, что ты сделал, пока был здесь. Спасибо за то, что был другом. Тебя любят. По тебе будут скучать; Невозможно поверить в то, что тебя больше нет с нами, Чед. Этот мир нуждается в тебе, возможно, больше, чем когда-либо; Твой свет озарил наши дни. Это будет и дальше радовать наши сердца и умы. Пусть же небеса будут благословлены, когда ты освещаешь небо. Посылаю свою любовь и молитвы семье", — посвятили теплые слова Чедвику Стерлинг Браун, исполнивший в Черной пантере роль Н’Джобу, британский актер и кинорежиссер Энди Серкис, появившийся в фильме в роли Улисса Кло, и Форест Уитакер, исполнивший роль Зури.

Утром 30 августа в официальном аккаунте социальной сети Twitter сообщили, что пост о смерти Чедвика Боузмана стыл самым популярным в истории соцсети. На момент публикации материала его лайкгули 6,7 млн пользователей. Предыдущий рекорд по количеству лайков принадлежит посту бывшего президента США Барака Обамы, который в 2017 году процитировал Нельсона Манделу и написал: "Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии". Тогда этот твит собрал 4,3 миллиона лайков.

Most liked Tweet ever.



A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP — Twitter (@Twitter) August 29, 2020

Напомним, Чедвик Боузман, который умер 28 августа, наиболее известен по роли Черной пантеры в фильмах Marvel. Он сыграл персонажа по имени Т’Чалла — правителя вымышленной африканской страны Ваканды. В этой роли актер появился еще в нескольких фильмах киновселенной, включая самую кассовую картину в истории кино — "Мстители: Финал".

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