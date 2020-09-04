"Гитлер сжигал россиян и другую сволочь": в РФ новый скандал после выступления известного политика

Россию всколыхнул новый резонансный скандал после курьезного инцидента с участием главы местной "Коммунистической партии" Геннадия Зюганова. Отмечается, что скандальный политик оговорился, поставив в один ряд россиян, евреев, цыган, поляков "и другую сволочь". Стоит обратить внимание на то, что курьез случился, когда Геннадий Зюганов 3 сентября выступал у кремлевской стены по случаю семьдесят пятой годовщины окончания Второй мировой войны. Видео с этим инцидентом опубликовали пользователи социальных сетей, которые присутствовали во время выступления политика, передает ONLINE.UA.

Геннадий Зюганов в своем стиле начал утверждать, что РФ якобы трижды прикрывала Европу от различных ордынских нашествий. Одним из таких случаев он вспомнил французского императора Наполеона, которого под Москвой "разбили вдребезги". "Был и Гитлер, который построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд — и русских, и евреев, цыган, поляков и всю остальную сволочь", — неожиданно для всех заявил лидер коммунистов. Что интересно, на сайте "Коммунистической партии" России часть о "другой сволочи" решили убрать из новости о выступлении главы партии. Также этот момент вырезали из видео с выступления Геннадия Зюганова. Зюганов и его скандальное заявление о "русских и другой сволочи" — смотрите видео:

Напомним, что Геннадий Зюганов — это 76-летний российский политик, лидер "Коммунистической партии" и ее фракции в Государственной Думе. С 1996 до 2012 года четыре раза баллотировался на пост президента России, каждый раз занимая второе место. Стоит обратить внимание на то, что он скандально известный своими антиукраинскими взглядами. Зюганов активно выступал за аннексию Крыма и разделение Украины. Что важно понимать, в России именно "Компартия" курирует боевиков на украинском Донбассе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что недавно публично опозорилось всемирно известное американское издание New York Post — указано, что оно ошибочно отнесло украинскую столицу Киев, к России.