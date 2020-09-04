"Гитлер сжигал россиян и другую сволочь": в РФ новый скандал после выступления известного политика

Россию всколыхнул новый резонансный скандал после курьезного инцидента с участием главы местной "Коммунистической партии" Геннадия Зюганова. Отмечается, что скандальный политик оговорился, поставив в один ряд россиян, евреев, цыган, поляков "и другую сволочь". Стоит обратить внимание на то, что курьез случился, когда Геннадий Зюганов 3 сентября выступал у кремлевской стены по случаю семьдесят пятой годовщины окончания Второй мировой войны. Видео с этим инцидентом опубликовали пользователи социальных сетей, которые присутствовали во время выступления политика, передает ONLINE.UA.
Геннадий Зюганов в своем стиле начал утверждать, что РФ якобы трижды прикрывала Европу от различных ордынских нашествий. Одним из таких случаев он вспомнил французского императора Наполеона, которого под Москвой "разбили вдребезги".
"Был и Гитлер, который построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд — и русских, и евреев, цыган, поляков и всю остальную сволочь", — неожиданно для всех заявил лидер коммунистов.
Что интересно, на сайте "Коммунистической партии" России часть о "другой сволочи" решили убрать из новости о выступлении главы партии. Также этот момент вырезали из видео с выступления Геннадия Зюганова.
Зюганов и его скандальное заявление о "русских и другой сволочи" — смотрите видео:
Напомним, что Геннадий Зюганов — это
Ранее ONLINE.UA сообщал, что недавно публично опозорилось всемирно известное американское издание New York Post — указано, что оно ошибочно отнесло украинскую столицу Киев, к России.