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Немедленно сделайте это - G7 выдвинула Путину жесткий ультиматум

Политика | Читати новину українською
Немедленно сделайте это - G7 выдвинула Путину жесткий ультиматум Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Руководители министерств иностранных дел стран Группы семи (G7) озвучили новое требование команде российского президента Владимира Путина — они призывают, чтобы Кремль немедленно прояснил, кто несет ответственность за отравление оппозиционера Алексея Навального и наказал виновных. Отмечается, что канцлер ФРГ сообщила партнерам по G7 о том, что клинические и токсикологические исследования немецких медицинских специалистов и специальной лаборатории Бундесвера показали, что Навальный стал жертвой нападения с применением химического нервно-паралитического вещества из группы "Новичок", разработанного Россией. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на заявление Группы семи.

"Мы, министры иностранных дел Германии, Франции, Италии, Японии, Канады, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, а также высокий представитель Европейского союза единогласно и решительно осуждаем доказанное отравления Алексея Навального... Мы, министры иностранных дел стран G7, призываем Россию немедленно и полностью прояснить, кто несет ответственность за эту отвратительную ядовитую атаку, и привлечь виновных к ответственности в свете обязательств России по Конвенции о запрещении химического оружия", — отметили министры. 

Группа семи назвала нападение на российского оппозиционера еще одним тяжелым ударом по демократии и политическому плюрализму в России.

"Он представляет серьезную угрозу для всех тех, кто работает над защитой политических и гражданских свобод, которые Россия обязалась гарантировать. Мы призываем Россию соблюдать свои обязательства по Международному пакту о гражданских и политических правах и гарантировать эти права, включая право на свободу выражения мнений, своим гражданам", — говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что Алексей Навальный, известный критик президента Владимира Путина, был доставлен в Германию в прошлом месяце после того, как потерял сознание во время полета из Томска в Москву. Немецкие власти заявили, что он был отравлен "Новичком". 7 сентября политик наконец вышел из комы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что российские власти немедленно вызвалы немецкого посла в РФ из-за заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении оппозиционера Алексея Навального. 

Источник: ONLINE.UA
Теги: G7, Большая семерка, Владимир Путин, РФ, Кремль, Алексей Навальный, отравление Навального, санкции, Германия
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