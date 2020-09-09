Израиль экстренно отправляет в Украину своих полицейских - в чем дело

25 августа на совещании под председательством президента страны Владимира Зеленского власти приняли решение об ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана. В ночь на 28 августа вступил в силу запрет въезда на территорию Украины иностранных граждан, однако Кабинет министров прописал ряд исключений. После этого стало известно, что местные жители Умани в ночь на 28 августа вызвали полицию и не пропускали хасидов в район паломничества, где находится захоронение цадика Нахмана. На все эти события не смогла не отреагировать власть Израиля — она подтвердила МИД Украины готовность направления 6 представителей израильской полиции для оказания помощи украинским коллегам во время празднования Рош га-Шана в Умани. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в Facebook, передает ONLINE.UA.

"7 сентября обсудили вопросы взаимодействия центральной и местной власти во время празднования Рош га-Шана в Умани, а 8 сентября правительство Израиля подтвердило МИД Украины готовность направления 6 представителей израильской полиции для оказания помощи украинским коллегам в местах пребывания граждан государства Израиль в Умани в ответ на запрос Национальной полиции", — сообщил представитель МИД.

Стоит напомнить о том, что Рош га-Шана — еврейский Новый год, который празднуется два дня. В текущем году — с вечера 18 сентября по вечер 20-го . В МВД предполагают, что в этом году Умань для празднования еврейского нового года Рош га-Шана посетят 3000 паломников. Глава ведомства Арсен Аваков заявил, что все паломники, прибывшие в Украину с введенного правительством временного запрета на въезд иностранцев пройдут тесты на COVID-19 . Что важно понимать, уже 4 сентября стало известно, что коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у шестерых паломников-хасидов, которые приехали в Умань до введения запрета на въезд в Украину иностранцев.