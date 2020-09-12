Еще одна страна решила сорвать план Кремля - над Путиным нависла новая угроза

Пока власти Германии и Евросоюза не решаются нанести удар по российскому президенту Владимиру Путину и заблокировать скандальный газопровод "Северный поток-2 ", который позволит поставлять газ в Европу в обход Украины, будущее российского проекта снова стало на повестке дня у его участников. В частности, сомнения относительно безопасности для Европы "Северного потока-2 " возникли у Дании, где намерены пересмотреть свою позицию и возможно отказаться от участия в проекте. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен напомнила, что Дания изначально выступала против строительства российского газопровода, поскольку он сделает европейские страны зависимыми от России. Об этом она заявила в субботу, 12 сентября, передает ONLINE.UA со ссылкой на Датское радио.

"Я не думаю, что нам нужно делать себя зависимыми от российского газа. Было бы хорошо, если бы мы могли начать новую дискуссию об этом. Считаю это позитивным, поскольку я на протяжении всего времени была против Северного потока — 2", — прокомментировала Фредериксен высказывания немецких политиков о возможности остановить строительство газопровода из-за отравления Алексея Навального.

Как известно, 6 июля 2019 года Дания последней из стран, через чью акваторию должен проходить газопровод, дала разрешение на строительство "Северного потока — 2". На сегодняшний день проект реализован на 93% — его непостроенный участок проходит именно через датскую акваторию.

Важно добавить, что команда канцлера Германии Ангелы Меркель до последнего дня всеми силами помогала российскому президенту Владимиру Путину в обход санкций США достроить скандальный газопровод "Северный поток-2 ", который позволит поставлять газ в Европу в обход Украины. Даже после скандала с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального ядом из группы "Новичок", за которым может стоять Кремль, в Бундестаге старались не связывать инцидент с "Северным потока-2 ".

Однако недавно глава МИД ФРГ Хайко Маас не исключил, что завершение строительства Nord Stream 2 может быть связано с полноценным расследованием Россией отравления Навального, хотя еще недавно сама Меркель просила не связывать строительство российского газопровода и ситуацию с российским оппозиционером. К тому же уже и лидер ФРГ Ангела Меркель не исключает, что газопровод Северный поток-2 может попасть под санкции в связи с отравлением Навального.

Напомним, 2 сентября немецкие власти заявили, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера. Меркель тогда отметила, что не сомневается в том, что Алексея Навального отравили, потому пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Макрон неожиданно для всех обеспокоился Северным потоком — 2. Он считает, что газопровод может сделать зависимыми страны ЕС от России, и об этом уже переговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель.