России выдвинули новые претензии из-за выходок против Украины - в чем дело

Страны ООН выступили с новым заявлением против выходок российского оккупанта в украинском Крыму. В совместном обращении они требуют у Кремля не совершать репрессий против населения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

По обнародованным данным ООН также требует от агрессора полного доступа мониторинговых международных миссий к Крымского полуострова.

"В ходе 45-й сессии Совета ООН по правам человека (Женева) государства-члены ООН в Совместном заявлении по Крыму призвали Россию как государство-оккупанта придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву, гарантировать права и свободы человека, неуклонно выполнять резолюции Генеральной Ассамблеи ООН относительно территориальной целостности Украины и положения с правами человека в АР Крым и Севастополь", — говорится в заявлении.

Представители ООН выступили за выполнение Россией приказа Международного суда организации об отмене запрета Меджлиса — крымскотатарского представительного органа — и обеспечение преподавания украинского языка в регионе.

"Сегодня в Женеве международное сообщество еще раз подтвердило свою незыблемую поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Украины, осудило нарушение Россией прав человека и международного гуманитарного права на оккупированном полуострове", — отметили в МИД.

Напомним, Крым остается под контролем агрессора с февраля-марта 2014 года. Ни одна цивилизованная страна не признала этого международного преступления, кремлевские пропагандисты зовут "присоединением".

Как сообщал ONLINE.UA, 13 сентября команда главы Кремля Владимира Путина провела на территории оккупированного Крыма так называемые "местные выборы". На эту наглую провокацию уже отреагировали у Владимира Зеленского — там отметили, что отсутствие уважения украинского законодательства и норм международного права является визитной карточкой РФ.