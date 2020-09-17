Она не нужна никому - Кремль бросил новый вызов Украине

Украинская власть делает все возможное, чтобы как можно быстрее провести долгожданную встречу в нормандском формате, однако пока команда российского президента Владимира Путина продолжает игнорировать все призывы и требования официального Киева, каждый раз придумывая новые причины для оттягивания переговоров. Так, 17 сентября постоянный представитель Кремля Дмитрий Песков неожиданно для всех заявил, что саммит в нормандском формате стоит ждать в обозримом будущем, однако конкретную дату называть не захотел. После этого представитель Путина цинично добавил, что на самом деле эта "встреча ради встречи" никому не нужна. Он отметил, что Кремль хочет увидеть настоящий результат, а не пустые обещания. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"Мы бы сейчас не стали фиксировать какие-то даты, потому что это бесполезно... Действительно, нам следует ожидать в обозримом будущем встречу глав государств в нормандском формате. Единственная здесь загвоздка — что считать обозримым будущим", — заявил прессекретар Путина.

Дмитрий Песков в своем стиле добавил, что встреча должна быть надлежащим образом подготовлена.

"Сама по себе встреча на высшем уровне ради встречи, конечно, не нужна ни одному из глав государств и правительств, она нужна ради результата", — цинично отметил представитель Кремля.

По мнению Дмитрия Пескова, помощникам лидеров нормандской четверки еще предстоит провести подготовку этого мероприятия, "чтобы нащупать пути для продвижения выполнения ранее достигнутых договоренностей".

Стоит обратить внимание на то, что недавно Владимир Зеленский неожиданно заявил, что все лидеры стран-участниц нормандского формата согласились на встречу на высшем уровне, и она может произойти после еще одной встречи политических советников. После этого заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что это заявление не соответствует действительности. Официальный Киев потребовал объяснений, однако до сих пор их не получил.

Ранее ONLINE.UA сообщал, представитель РФ в Трехсторонний контактной группе Борис Грызлов обвинил официальный Киев в выходе из договоренностей о соблюдении режима прекращения огня на Донбассе.