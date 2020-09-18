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Евросоюз вступился за Украину и жестко поставил на место Путина

Политика | Читати новину українською
Евросоюз вступился за Украину и жестко поставил на место Путина Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Власть Европейского Союза наконец-то отреагировала на осуждение к длительным срокам фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" призывом к команде российского президента Владимира Путина отменить решение суда и немедленно освободить всех незаконно задержанных украинских граждан. Это отмечается в заявлении представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности, которую опубликовали 18 сентября. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

"Европейский Союз не признает применения российского законодательства в Крыму и Севастополе, поскольку оно является незаконным в соответствии с международным правом", — говорится в заявлении.  

Власть Европейского Союза также не признает передачу граждан Украины из Крыма в суды в России, отметил спикер.

"ЕС призывает Россию отменить эти решения и без промедления освободить всех незаконно задержанных украинцев", — говорится в заявлении.

Европейский Союз требует, чтобы команда Владимира Путина прекратила давление на крымскотатарскую общину. 

"На полуострове должны быть гарантированы международные стандарты прав человека. Полный, свободный и неограниченный доступ международных правозащитников на всю территорию Украины, включая Крым и город Севастополь, по-прежнему имеет первостепенное значение", — отмечается в заявлении. 

Как уже упоминалось ранее 16 сентября Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону объявил приговоры от 13 до 19 лет тюрьмы фигурантам второй бахчисарайской группы по "делу Хизб ут-Тахрир". МИД Украины выразило "решительный протест".

Как сообщал ранее ONLINE.UA, власть Европейского Союза требует у украинского парламента немедленно привести закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) в соответствие с Конституцией. 

Источник: Європейська правда Теги: ЕС, Евросоюз, Украина, Хізб ут-Тахрір, Крым, РФ, Владимир Путин, новости политики
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